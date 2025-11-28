Drama u Crnom moru: Tanker naleteo na minu, izbio požar, u opasnosti je od potonuća (VIDEO)

Turska kompanija Tribeka, koja pruža usluge svim brodovima koji pristaju u turske luke, saopštila je danas da su mašinsko odeljenje tankera "Kairos", koji se nalazio u Crnom moru severno od Bosforskog moreuza, zahvatili eksplozija i požar, i da se sumnja da je eksploziju izazvala mina.

Tanker, koji je plovio pod gambijskom zastavom, nalazio se oko 52 milje severno od Bosfora kada se dogodio incident, prenosi Reuters.

U saopštenju se navodi da izveštaji ukazuju na to da je brod možda naišao na minu i da je u opasnosti da potone.

An explosion and fire broke out in the engine room of the Gambian-flagged tanker Kairos while it was sailing in ballast about 52 miles north of the Bosphorus in the Black Sea, shipping agency Tribeca said. pic.twitter.com/Hvp8Ov4j5r — Levent Kemal (@leventkemaI) 28. новембар 2025.

Tribeka je navela i da su spasilački tegljači i obalska straža poslati u pomoć tankeru, kao i da se brodski saobraćaj kroz moreuz obavlja nesmetano.

Autor: Marija Radić