AKTUELNO

Svet

PUCNJAVA NA 'CRNI PETAK': Horor u Americi!

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

Dve osobe su zadobile prostrelne rane u pucnjavi u tržnom centru u Santa Klari, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, a policija je evakuisala objekat, na "crni petak", jedan od najprometnijih dana za kupovinu u godini, saopštile su lokalne vlasti.

Pucnjava u petak je bila izolovan incident, saopštila je policijska uprava San Hozea na društvenoj platformi Iks, prenosi AP.

Policijski službenici su evakuisali i ispraznili tržni centar "Valley Fair" u Santa Klari kako bi potvrdili da nema pretnje po javnu bezbednost, navodi agencija.

Ranjeni su prevezeni u bolnicu, saopštila je policija.

San Hoze i Santa Klara su susedni gradovi, oko 80 kilometara južno od San Franciska.

"Crni petak", dan posle nacionalnog praznika Dana zahvalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama, već decenijama tradicionalno obeležava nezvanični početak sezone božićne kupovine, a naziv je dobio zbog velikih gužvi u saobraćaju koje proizvodi navala ljudi u prodavnice i šoping centre.

Autor: D.Bošković

#Amerika

#Crni petak

#Horor

#Pucnjava

POVEZANE VESTI

Svet

Pucnjava u Virdžiniji: Tri osobe UBIJENE, ima povređenih! Oglasila se i policija

Svet

DVOJE MRTVIH, SEDMORO RANJENO: Pucnjava nakon svađe u baru

Svet

PUCNJAVA U POZNATOM RESTORANU: Tri osobe POGINULE, pet ranjeno - Policija veruje da je bilo više napadača

Svet

Tri osobe povređene u tornadu u Americi: Gradovi oštećeni, prevrnut voz, stanovnici bez struje

Svet

Pucnjava u prodavnici u Arkanzasu: Dve osobe ubijene, među povrđenima i policajac

Svet

Masovna pucnjava u Njujorku! Ubijene 2 žene, 5 osoba ranjeno: Isplivali jezivi snimci sa lica mesta (VIDEO)