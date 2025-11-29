AKTUELNO

Svet

DETALJI HORORA U AMERICI! 'Crni petak' pretvoren u horor: Odjekivali rafali, ljudi vrištali i bežali u strahu - tržni centar odmah evakuisan (VIDEO)

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP ||

Dve osobe su zadobile prostrelne rane u pucnjavi u tržnom centru u Santa Klari, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, a policija je evakuisala objekat, na "crni petak", jedan od najprometnijih dana za kupovinu u godini, saopštile su lokalne vlasti.

Pucnjava u petak je bila izolovan incident, saopštila je policijska uprava San Hozea na društvenoj platformi Iks, prenosi AP.

Policijski službenici su evakuisali i ispraznili tržni centar "Valley Fair" u Santa Klari kako bi potvrdili da nema pretnje po javnu bezbednost, navodi agencija.

Ranjeni su prevezeni u bolnicu, saopštila je policija.

San Hoze i Santa Klara su susedni gradovi, oko 80 kilometara južno od San Franciska.

"Crni petak", dan posle nacionalnog praznika Dana zahvalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama, već decenijama tradicionalno obeležava nezvanični početak sezone božićne kupovine, a naziv je dobio zbog velikih gužvi u saobraćaju koje proizvodi navala ljudi u prodavnice i šoping centre.

Autor: D.Bošković

#Amerika

#Horor

#Pucnjava

#Strah

#rafali

#trzni centar

POVEZANE VESTI

Svet

PUCNJAVA NA 'CRNI PETAK': Horor u Americi!

Svet

RAZORAN NAPAD DRONOM! Gađana fabrika u Rusiji, čula se SNAŽNA EKSPLOZIJA, a izbezumljeni ljudi BEŽALI I VRIŠTALI (VIDEO)

Svet

Pucnjava u Virdžiniji: Tri osobe UBIJENE, ima povređenih! Oglasila se i policija

Svet

Tri osobe povređene u tornadu u Americi: Gradovi oštećeni, prevrnut voz, stanovnici bez struje

Svet

DVOJE MRTVIH, SEDMORO RANJENO: Pucnjava nakon svađe u baru

Svet

STRAVIČAN POŽAR U VARŠAVI - Tržni centar potpuno uništen