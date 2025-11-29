DETALJI HORORA U AMERICI! 'Crni petak' pretvoren u horor: Odjekivali rafali, ljudi vrištali i bežali u strahu - tržni centar odmah evakuisan (VIDEO)

Dve osobe su zadobile prostrelne rane u pucnjavi u tržnom centru u Santa Klari, u američkoj saveznoj državi Kaliforniji, a policija je evakuisala objekat, na "crni petak", jedan od najprometnijih dana za kupovinu u godini, saopštile su lokalne vlasti.

Pucnjava u petak je bila izolovan incident, saopštila je policijska uprava San Hozea na društvenoj platformi Iks, prenosi AP.

Shoppers were seen fleeing Valley Fair Mall in Santa Clara, California after gunfire erupted. At least two people were reportedly shot, according to early information.#NYI pic.twitter.com/GBg6HmZGmQ — NewYork-Insight (@NewYork_Insight) 29. новембар 2025.

Policijski službenici su evakuisali i ispraznili tržni centar "Valley Fair" u Santa Klari kako bi potvrdili da nema pretnje po javnu bezbednost, navodi agencija.

Ranjeni su prevezeni u bolnicu, saopštila je policija.

San Hoze i Santa Klara su susedni gradovi, oko 80 kilometara južno od San Franciska.

"Crni petak", dan posle nacionalnog praznika Dana zahvalnosti u Sjedinjenim Američkim Državama, već decenijama tradicionalno obeležava nezvanični početak sezone božićne kupovine, a naziv je dobio zbog velikih gužvi u saobraćaju koje proizvodi navala ljudi u prodavnice i šoping centre.

Autor: D.Bošković