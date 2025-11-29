AKTUELNO

Svet

Predstavnici Krajiškog pokreta Srbije, Srpske i Dijaspore na seminaru za nastavnike ruskog jezika

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/krajiski_pokret_ssd ||

Predstavnici Krajiškog pokreta Srbije, Srpske i Dijaspore prisustvovali su Naučno metodičkom seminaru za nastavnike ruskog jezika kao stranog i studente ruskog jezika u Republici Srbiji.

Organizator događaja bio je Tulski državni pedagoški univerzitet “Lav Tolstoj”, a među učesnicima su bili predstavnici Državnog instituta za ruski jezik „Aleksandar Puškin”, Instituta za lingvistička istraživanja Ruske akademije nauka, obrazovnih ustanova Republike Srbije, različitih obrazovnih i kulturnih institucija Ruske Federacije.

Autor: S.M.

#KRAJIŠKI POKRET SRBIJE SRPSKE I DIJASPORE

#Ruski jezik

#Srbija

#Studenti

#seminar

