Predstavnici Krajiškog pokreta Srbije, Srpske i Dijaspore na seminaru za nastavnike ruskog jezika

Predstavnici Krajiškog pokreta Srbije, Srpske i Dijaspore prisustvovali su Naučno metodičkom seminaru za nastavnike ruskog jezika kao stranog i studente ruskog jezika u Republici Srbiji.

Organizator događaja bio je Tulski državni pedagoški univerzitet “Lav Tolstoj”, a među učesnicima su bili predstavnici Državnog instituta za ruski jezik „Aleksandar Puškin”, Instituta za lingvistička istraživanja Ruske akademije nauka, obrazovnih ustanova Republike Srbije, različitih obrazovnih i kulturnih institucija Ruske Federacije.

Autor: S.M.