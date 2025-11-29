Španska industrija svinja uzdrmana: Trećina sertifikata za izvoz blokirana zbog afričke kuge

Oko trećine španskih sertifikata za izvoz svinjetine blokirano je nakon prvog izbijanja afričke svinjske kuge u Španiji u poslednje tri decenije, saopštio je ministar poljoprivrede te zemlje, Luis Planas.

Trećina španskih sertifikata za izvoz svinjetine blokirana zbog afričke kuge.

Virus je otkriven kod šest divljih svinja u blizini Barselone, preneo je Rojters.



Od 400 izvoznih sertifikata za 104 zemlje, trećina je trenutno blokirana, dok izvoz u EU ostaje uglavnom neometan, osim u zoni od 20 kilometara oko epicentra izbijanja.

Katalonske vlasti zatvorile su park Kolserola i ograničile aktivnosti na otvorenom u 60 obližnjih sela.

Planirano je postavljanje zamki za divlje svinje i angažovanje policije radi obezbeđenja barijera.

Afrička svinjska kuga nije opasna za ljude, ali se brzo širi među svinjama.

Nakon izbijanja epidemije, kineski region Tajvan, Velika Britanija i Meksiko privremeno su uveli zabrane uvoza španske svinjetine iz pogođenih oblasti.

Autor: S.M.