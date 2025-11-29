AKTUELNO

Svet

Španska industrija svinja uzdrmana: Trećina sertifikata za izvoz blokirana zbog afričke kuge

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Oko trećine španskih sertifikata za izvoz svinjetine blokirano je nakon prvog izbijanja afričke svinjske kuge u Španiji u poslednje tri decenije, saopštio je ministar poljoprivrede te zemlje, Luis Planas.

Trećina španskih sertifikata za izvoz svinjetine blokirana zbog afričke kuge.

Virus je otkriven kod šest divljih svinja u blizini Barselone, preneo je Rojters.


Od 400 izvoznih sertifikata za 104 zemlje, trećina je trenutno blokirana, dok izvoz u EU ostaje uglavnom neometan, osim u zoni od 20 kilometara oko epicentra izbijanja.

Katalonske vlasti zatvorile su park Kolserola i ograničile aktivnosti na otvorenom u 60 obližnjih sela.

Planirano je postavljanje zamki za divlje svinje i angažovanje policije radi obezbeđenja barijera.

Afrička svinjska kuga nije opasna za ljude, ali se brzo širi među svinjama.

Nakon izbijanja epidemije, kineski region Tajvan, Velika Britanija i Meksiko privremeno su uveli zabrane uvoza španske svinjetine iz pogođenih oblasti.

Autor: S.M.

#Kuga

#afrička kuga

#blokada

#izvoz

#svinje

#Španija

POVEZANE VESTI

Društvo

5 žarišta afričke kuge svinja u Srbiji: Kako se prenosi, da li je opasna po ljude i kako je sprečiti?

Region

AFRIČKA SVINJSKA KUGA POTVRĐENA U BIH I Hrvati strepe, visok stepen opreza u pograničnim mestima

Društvo

U Rači kod Kragujevca zabeležena kuga svinja: Ugroženo područje prečnika najmanje od 10 kilometara

Svet

Alarm u Evropi! Smrtonosan virus se širi: Nemačka teško pogođena - milioni živine uništeni

Politika

Martinović: Srbija izdvaja oko 900 miliona evra za subvencije poljoprivrednicima

Svet

Uveden karantin u Grčkoj: Epidemija kozje kuge!