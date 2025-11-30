NAUČNICI IDENTIFIKOVALI PREKO 2.000 AKTIVNIH SEIZMIČKIH IZVORA U GRČKOJ: Nova baza podataka donosi ključne informacije za bezbednost infrastrukture

Naučnici su identifikovali preko 2.000 aktivnih seizmičkih tragova u Grčkoj i kreirali prvu nacionalnu bazu AFG. Studija pruža ključne podatke za bezbednost infrastrukture, dok zemlja ostaje najseizmičkije područje Evrope sa čestim potresima.

Naučnici su zabeležili više od 2.000 tragova aktivnih seizmičkih izvora u Grčkoj, i stvorili prvu sveobuhvatnu bazu podataka u zemlji sklonoj zemljotresima, saopštio je juče član istraživačkog tima koji je autor studije.

Studija, nedavno objavljena u časopisu Sajentifik Dejta (Scientific Data), "ima praktične implikacije za bezbednost i održavanje infrastrukture zemlje", rekao je Vasiliki Mouslopoulou grčkoj novinskoj agenciji ANA.

"Putni sistemi, mostovi, brane i mesta za proizvodnju električne energije moraju da budu projektovani uz razumevanje distribucije aktivnih izvora zemljotresa koji mogu izazvati pomeranje tla", rekao je naučnik Nacionalne opservatorije u Atini.

Grčka je seizmički najaktivnija zemlja u Evropi, deformisana dinamičkim sistemom subdukcije i najbržim kontinentalnim pomeranjem na svetu, navodi se u studiji.

Baza podataka, nazvana AFG (Aktivni rasedi Grčke), navodi 3.815 tragova raseda (pukotina), grupisanih u 892 raseda, od kojih se polovina beleži prvi put. ; Više od 2.000 tragova raseda klasifikovano je kao aktivno.

U maju je snažan zemljotres magnitude 6,1 stepeni pogodio grčko ostrvo Krit i osetio se čak do Atine.

U januaru i februaru, ostrvo Santorini, glavna turistička destinacija u Egejskom moru, doživelo je izuzetnu seizmičku aktivnost, sa stotinama potresa koji su doveli do evakuacije hiljada stanovnika mesecima.

Autor: D.Bošković