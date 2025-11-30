HOROR NA PORODIČNOM SLAVLJU! Upucano 14 osoba, najmanje četvoro MRTVIH, objavljeni ZASTRAŠUJUĆI snimci užasa u Kaliforniji (FOTO+VIDEO)

U Kaliforniji, u gradu Stoktonu je na porodičnom slavlju došlo do pucnjave, četiri osobe su nastradale, dok ih je 14 upucano.

Četiri osobe su preminule nakon što ih je 14 pogođeno u pucnjavi na porodičnom okupljanju u Stoktonu u severnoj Kalifornijiu subotu uveče, saopštila je policija.

#BREAKING : Rapper MBNel was reportedly attending his cousin’s daughter’s birthday party in Stockton, California, when a mass shooting occurred. The attack left at least 19 people wounded, and four victims were pronounced dead at the scene.#Stockton #California #Shooting #USA… pic.twitter.com/UOHVPgXEAU — upuknews (@upuknews1) 30. новембар 2025.



Kancelarija šerifa okruga San Žoakin objavio je kako prvi pokazatelji sugerišu da je pucnjava možda bila ciljani incident.

Pucnjava se dogodila u svečanoj dvorani iza restorana Dejri Kvin, gde je u tom trenutku bilo u toku porodično slavlje, rekla je portparolka šerifove kancelarije Heder Brent.



- Prvi pokazatelji upućuju na to da je reč o ciljanoj pucnjavi - rekla je Brentova, dodajući da su informacije u ovoj fazi "vrlo ograničene".

🚨STOCKTON MASS SHOOTING LEAVES CHILDREN CRITICALLY WOUNDED IN CHAOTIC SCENE



A mass shooting in Stockton, California has left at least 10 people injured, including a 9-year-old, 12-year-old and 23-year-old.



The 12-year-old is undergoing CPR on scene as first responders… pic.twitter.com/jirPy0Z4l4 — Info Room (@InfoR00M) 30. новембар 2025.

Autor: D.Bošković