'UŠAO JE, ISPALITE IH' Uzbuna kod Trampove rezidencije: Amerika digla BORBENE AVIONE

Sjedinjene Američke Države podigle su borbeni avion nakon što je civilni avion ušao u ograničeni vazdušni prostor iznad rezidencije predsednika SAD Donalda Trampa u Palm Biču na Floridi, saopštila je Severnoamerička komanda vazdušno-kosmičke odbrane (NORAD).

- U subotu popodne lovac F-16 presreo je civilni avion koji je privremeno narušio ograničeni vazdušni prostor iznad Palm Biča na Floridi - navodi se u objavi na platformi Iks.

Ispaljene baklje upozorenja

NORAD je naveo da je avion bezbedno uklonjen iz ove oblasti.

Prema podacima Službe za vizuelnu distribuciju informacija Ministarstva odbrane SAD (DVIDS), ranije ove nedelje avioni opšte avijacije nekoliko puta su prekršili ograničene zone.

Napominje se da su tokom jučerašnjeg presretanja, avioni NORAD-a ispalili baklje kako bi skrenuli pažnju pilota na prekršaj.

Today, a NORAD F-16 fighter jet intercepted a civilian aircraft violating a temporary flight restriction airspace over Palm Beach, FL. The aircraft was safely escorted out of the area.



Pilots: Check NOTAMs befoe flying to avoid TFR violations! https://t.co/bHeUtCjPXk — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) 30. новембар 2025.

Više od 40 kršenja zabrane leta

Od Trampove inauguracije u januaru 2025. godine, NORAD je reagovao na više od 40 kršenja privremene zone zabrane leta u oblasti Vest Palm Biča.

Lovci Severnoameričke vazdušno-kosmičke odbrane (NORAD) su tri puta u nedelju dana u avgustu presreli ruski avion u zoni identifikacije protivvazdušne odbrane Aljaske.

Autor: Iva Besarabić