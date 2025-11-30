AKTUELNO

Svet

UZNEMIRUJUĆ SNIMAK! Čovek ušao u kavez sa lavicom u zoo-vrtu, NIJE MU BILO SPASA: Napad je trao samo nekoliko sekunci

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Muškarac je preminuo u nedelju nakon što ga je napala lavica kada je ušao u kavez u Parku Aruda Kamara, poznatom kao Bika, u mestu Žoao Pesoa u Brazilu. Informaciju je za TV Kabo Branko potvrdio zoo-vrt.

Opština Žoao Pesoa saopštila je da je muškarac brzo savladao zid viši od šest metara, prošao kroz sigurnosne rešetke, iskoristio drvo kao oslonac i ušao u ograđeni prostor sa lavicom, prenosi Globo.

Video-snimci koje su napravili posetioci prikazuju muškarca kako se penje uz bočnu konstrukciju kaveza. Zatim koristi drvo kao oslonac da bi ušao u prostor. Ubrzo potom napala ga je lavica.

Vojna policija i Institut forenzičke policije u Parajbi došli su na lice mesta. Prema navodima TV Kabo Branko, muškarac je imao mentalne poremećaje.

Zoo-vrt je zatvoren nakon napada i posete su obustavljene. Još nema najave kada bi mogao ponovo da bude otvoren. U trenutku kada je muškarac ušao u kavez, park je bio otvoren i primao posetioce.

Opština je saopštila da je već započela proveru okolnosti slučaja, izrazila saučešće porodici žrtve i navela da prostor funkcioniše u skladu sa tehničkim i bezbednosnim normama.

Autor: S.M.

#Lav

#Muškarac

#Napad

#Smrt

#zoološki vrt

POVEZANE VESTI

Svet

Čovek zadržan u bolnici zbog dva mala kamena: Rutinska operacija pošla po zlu, nije mu bilo spasa

Svet

Naoružan mladić ušao u zgradu holandskog parlamenta: Planirao teroristički napad?!

Svet

UŽAS NA KRIMU: Lavovi ubili radnicu u safari parku!

Hronika

UZNEMIRUJUĆA SCENA NA STANICI U KRNJAČI: Muškarac umro naočigled prolaznika, nije mu bilo spasa

Beograd

DRAMA U BEOGRADSKOM ZOO VRTU! Kengur razbio staklo i pobegao!

Hronika

'POZVALA ME I REKLA DA SE MALIŠAN UTOPIO' Detalji pogibije dečaka kod Kraljeva: Upao u bazen za navodnjavanje, nije mu bilo spasa