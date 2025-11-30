UZNEMIRUJUĆ SNIMAK! Čovek ušao u kavez sa lavicom u zoo-vrtu, NIJE MU BILO SPASA: Napad je trao samo nekoliko sekunci

Muškarac je preminuo u nedelju nakon što ga je napala lavica kada je ušao u kavez u Parku Aruda Kamara, poznatom kao Bika, u mestu Žoao Pesoa u Brazilu. Informaciju je za TV Kabo Branko potvrdio zoo-vrt.

Opština Žoao Pesoa saopštila je da je muškarac brzo savladao zid viši od šest metara, prošao kroz sigurnosne rešetke, iskoristio drvo kao oslonac i ušao u ograđeni prostor sa lavicom, prenosi Globo.

Video-snimci koje su napravili posetioci prikazuju muškarca kako se penje uz bočnu konstrukciju kaveza. Zatim koristi drvo kao oslonac da bi ušao u prostor. Ubrzo potom napala ga je lavica.

Vojna policija i Institut forenzičke policije u Parajbi došli su na lice mesta. Prema navodima TV Kabo Branko, muškarac je imao mentalne poremećaje.

Homem morreu após ser atacado por uma leoa no Parque Arruda Câmara, em João Pessoa, Brasil.



A vítima escalou um muro de seis metros e entrou deliberadamente no recinto do animal. pic.twitter.com/DdKayLD9lF — Mundo Vivo (@mundo__vivo) 30. новембар 2025.

Zoo-vrt je zatvoren nakon napada i posete su obustavljene. Još nema najave kada bi mogao ponovo da bude otvoren. U trenutku kada je muškarac ušao u kavez, park je bio otvoren i primao posetioce.

Opština je saopštila da je već započela proveru okolnosti slučaja, izrazila saučešće porodici žrtve i navela da prostor funkcioniše u skladu sa tehničkim i bezbednosnim normama.

Autor: S.M.