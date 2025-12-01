HRVAT I SRPKINJA UHAPŠENI ZBOG UBISTVA Sumnja se da su izboli muškarca, bili pod dejstvom alkohola

Državljanka Srbije (46) uhapšena je juče u Beču zbog sumnje da je umešana u ubistvo, za sada neidentifikovanog muškarca, čije telo je pronađeno u stanu. Sumnja se da je izboden.

Zločin je otkriven u noći između subote i nedelje oko 22.30. Policija je dobila anonimni poziv da se u ulici Šrejgase dogodilo ubistvo. Na licu mesta je zatečeno telo muškarca koje se nalazilo nasred stana u lokvi krvi, sa više ubodnih rana.

Ubrzo je uhapšen državljanin Hrvatske, a juče su lisice na ruke stavljene i državljanki Srbije. Sumnja se da su bili pod dejstvom alkohola.

Nakon hapšenja, državljanin Hrvatske je pred tužiocem priznao ubistvo i rekao je da je on prijavio zločin. Detaljnim pretresom stana pronađen je i krvavi nož za koji se veruje da je korišćen u noći ubistva.

Oružje je upućeno na veštačenje, dok je telo žrtve poslato na obdukciju.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, ubijeni muškarac nije bio stanar zgrade, a policija utvrđuje da li je došao u posetu ili je bio u nekom odnosu sa osumnjičenima.

Bečka policija je odmah blokirala deo ulice kako bi sprovela detaljan uviđaj koji je trajao do ranih jutarnji sati. Tokom noći, policija je prikupila brojne tragove, uzimani su DNK uzorci i obavljeni su razgovori sa stanarima zgrade.

Nakon što je državljanin Hrvatske otrežnjen, oni su prebačeni u pritvorsku jedinicu, a istraga o motivima i okolnostima zločina je u toku.

Autor: S.M.