DEČKO UHAPŠENE SRPKINJE (46) PRIZNAO MONSTRUOZNO UBISTVO U BEČU! Izbo ga nasmrt, pa pijan anonimno pozvao policiju? Ispituje se uloga žena u zločinu!

Srpkinja (46) uhapšena je juče u Beču zbog sumnje da je umešana u brutalno ubistvo zasad nepoznatog muškarca, koji je pronađen izboden u stanu u Beču. Naime, policija je u noći između subote i nedelje oko 22.30 dobila anonimni poziv da se u ulici Šrejgase dogodio zločin.

Krvavi tragovi

Telo muškarca ležalo je nasred stana u lokvi krvi, s više ubodnih rana, a pored tela zatekli su čoveka i ženu u vidno alkoholisanom stanju.

Pored Srpkinje, te noći priveden je i njen dečko, inače muškarac (56) hrvatske nacionalnosti koji je kasnije pred tužiocem priznao da je on ubio čoveka i zvao policiju.

Detaljnim pregledom stana pronađeno je i oružje za koje se sumnja da je korišćeno u ubistvu. Krvavi nož je odmah poslat na veštačenje kako bi se rasvetlili svi detalji zločina, a telo ubijenog na obdukciju.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, muškarac koji je ubijen nije bio stanar zgrade, a policija još utvrđuje da li je došao u posetu ili je sa osumnjičenima bio u bilo kakvom odnosu.

Policija je odmah blokirala deo ulice i započela detaljan uviđaj, koji je trajao do ranih jutarnjih sati. Tokom noći policija je prikupljala tragove, uzimala DNK uzorke i obavljala razgovore sa stanarima, koji su bili vidno potreseni.

U pritvoru

Srpkinja i muškarac hrvatske nacionalnosti su nakon trežnjenja prebačeni u pritvorsku jedinicu, a na saslušanju pred tužilaštvom osumnjičeni državljanin Hrvatske priznao je zločin.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde šta se tačno dogodilo u stanu i kakav je motiv ovog brutalnog zločina. Proveravaju se telefonski pozivi, kontakti osumnjičenih, kao i snimci s kamera iz okolnih objekata.

Autor: A.A.