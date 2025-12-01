Dvojica državljana Bosne i Hercegovine, stari 48 i 21 godinu, poginuli su u teškoj saobraćajnoj nesreći u Minhenu tokom vikenda, dok je još jedna osoba iz BiH povređena kada je vozač "poršea" prošao kroz crveno svetlo i sudario se sa njihovim autom, piše GPMaljevac.com.
Stravična saobraćajna nesreća dogodila se u subotu uveče u Minhenu.
Za volanom "poršea" bio je 19-godišnji Nemac koji se vraćao iz izlaska, a pored njega na mestu suvozača bila je njegova vršnjakinja.
Dvadesetsedmogodišnji vozač "renoa" iz BiH skretao je ulevo dok mu je bilo zeleno svetlo i tada se sudario sa "poršeom" koji je prošao kroz crveno. Muškarci iz BiH navodno su krenuli na zajedničku večeru kada se dogodila tragedija.
"Porše" se prevrnuo i završio na krovu, a "reno" u kojem su bila još dvojica muškaraca potpuno je uništen.
Dvojica putnika iz Renaulta zadobila su teške povrede i preminula iste večeri.
Portal GP Maljevac prenosi da je među poginulima 48-godišnji Safet Šahinović iz Bužima, koji živi u Minhenu.
Policija je oduzela vozačku dozvolu 19-godišnjem vozaču "poršea".
