AKTUELNO

Svet

OTAC I MAĆEHA UBILI ĆERKU, PA RASKOMADALI NJENO TELO: Policija osetila smrad, ispod poda zatekli užas

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Andre Penner ||

Četvorogodišnja devojčica Emanueli Lorenso Silva Souza pronađena je mrtva i zakopana ispod poda kuće u kojoj je živela sa ocem i maćehom u brazilskom gradu Gvarujlosu.

Služba za zaštitu dece pozvala je vojnu policiju nakon što je Emanuelina majka, tražila pomoć jer nije znala gde se njena deca nalaze, a zatim je ispričala da sumnja da ih je otac Lukas zlostavljao.

Majka je policiji rekla da je njeno troje dece bilo pod starateljstvom oca dok je ona bila na lečenju i da je jedno od njih već trpelo zlostavljanje. Bojala se da su četvorogodišnja Emanueli i šestogodišnji brat takođe u opasnosti.

Po dolasku službe, pronađena je maćeha devojčice, Manoela Kristina Sezar (34), koja je davala kontradiktorne informacije o Emanueli. Kasnije je pronađen i Lukas, koji je takođe iznosio nedosledne tvrdnje.

Prema policijskom izveštaju, Lukas je neformalno rekao da je 15. septembra ostavio Emanueli da je čuva maćeha, dok je išao na posao. Po povratku, zatekao je ćerku mrtvu na sofi. Manoela je, prema njegovim rečima, tvrdila da je devojčica "upiskila krevet i da ju je sama ubila".

Lukas je rekao da je pokušao da pozove hitnu pomoć, ali ga je Manoela sprečila. Telo su potom stavili na krevet, a zatim ga zakopali ispod vešernice.

Lukas je priznao da je "pomagao u sakrivanju tela", dok je Manoela, prema njegovim rečima, raskomadala telo. Policija je prilikom dolaska u kuću primetila oštećen pod i neprijatan miris truleži.

Forenzički timovi i vatrogasci su iskopali telo, a ostaci su prebačeni u Institut za sudsku medicinu.

Tokom formalnog ispitivanja, Lukas je potvrdio da je pronašao ćerku mrtvu po povratku s posla i da je znao da Manoela zlostavlja dete, ali nije kontaktirao vlasti iz straha da će izgubiti starateljstvo. Takođe je priznao da je učestvovao u sakrivanju tela, dok je Manoela rasparčala telo. Lukas ima i istoriju nasilja nad drugim detetom, uključujući telesne povrede, pretnje i klevete prema majci dece.

Maćeha Manoela je u svojoj izjavi tvrdila da je devojčica popodne provela "tiho i da je delovala kao da se ne oseća dobro" i negirala je umešanost u ubistvo i raskomadanje tela. Takođe je priznala da je lagala Službi za zaštitu dece o boravku devojčice.

Autor: Iva Besarabić

#Brazil

#Otac

#Policija

#Ubistvo

#ćerka

POVEZANE VESTI

Svet

'BILO JE PRETNJI, ČESTO SMO SE SVAĐALI' Oglasila se majka ubijene devojčice iz Rumunije, pa otkrila na koga SUMNJA

Hronika

UŽAS U SRPSKOJ CRNJI - Telo žene pronađeno u kući, naložena obdukcija

Hronika

Pronađena devojka (20) bez svesti ispod mosta u Čačku: Njeno nepomično telo zatekli prolaznici, evo u kakvom je sada stanju

Region

Otac pokazao gde su zakopali decu: Otkriveno kako je policija saznala za užas kod Varaždina

Hronika

UŽAS KOD LAZAREVCA! Ispod automobila pronađeno telo: Lekari bili bespomoćni, policija ispituje slučaj

Svet

Horor kakav svet ne pamti! Majka i otac nožem ubili ćerku (VIDEO)