OTAC I MAĆEHA UBILI ĆERKU, PA RASKOMADALI NJENO TELO: Policija osetila smrad, ispod poda zatekli užas

Četvorogodišnja devojčica Emanueli Lorenso Silva Souza pronađena je mrtva i zakopana ispod poda kuće u kojoj je živela sa ocem i maćehom u brazilskom gradu Gvarujlosu.

Služba za zaštitu dece pozvala je vojnu policiju nakon što je Emanuelina majka, tražila pomoć jer nije znala gde se njena deca nalaze, a zatim je ispričala da sumnja da ih je otac Lukas zlostavljao.

Majka je policiji rekla da je njeno troje dece bilo pod starateljstvom oca dok je ona bila na lečenju i da je jedno od njih već trpelo zlostavljanje. Bojala se da su četvorogodišnja Emanueli i šestogodišnji brat takođe u opasnosti.

Po dolasku službe, pronađena je maćeha devojčice, Manoela Kristina Sezar (34), koja je davala kontradiktorne informacije o Emanueli. Kasnije je pronađen i Lukas, koji je takođe iznosio nedosledne tvrdnje.

Prema policijskom izveštaju, Lukas je neformalno rekao da je 15. septembra ostavio Emanueli da je čuva maćeha, dok je išao na posao. Po povratku, zatekao je ćerku mrtvu na sofi. Manoela je, prema njegovim rečima, tvrdila da je devojčica "upiskila krevet i da ju je sama ubila".

Lukas je rekao da je pokušao da pozove hitnu pomoć, ali ga je Manoela sprečila. Telo su potom stavili na krevet, a zatim ga zakopali ispod vešernice.

Lukas je priznao da je "pomagao u sakrivanju tela", dok je Manoela, prema njegovim rečima, raskomadala telo. Policija je prilikom dolaska u kuću primetila oštećen pod i neprijatan miris truleži.

Forenzički timovi i vatrogasci su iskopali telo, a ostaci su prebačeni u Institut za sudsku medicinu.

Tokom formalnog ispitivanja, Lukas je potvrdio da je pronašao ćerku mrtvu po povratku s posla i da je znao da Manoela zlostavlja dete, ali nije kontaktirao vlasti iz straha da će izgubiti starateljstvo. Takođe je priznao da je učestvovao u sakrivanju tela, dok je Manoela rasparčala telo. Lukas ima i istoriju nasilja nad drugim detetom, uključujući telesne povrede, pretnje i klevete prema majci dece.

Maćeha Manoela je u svojoj izjavi tvrdila da je devojčica popodne provela "tiho i da je delovala kao da se ne oseća dobro" i negirala je umešanost u ubistvo i raskomadanje tela. Takođe je priznala da je lagala Službi za zaštitu dece o boravku devojčice.

Autor: Iva Besarabić