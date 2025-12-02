TALIBANI DOVELI DEČAKA DA PRED 80.000 LJUDI PRESUDI UBICI SVOJE PORODICE: Društvenim mrežama kruži JEZIV SNIMAK - Svi ponavljaju samo jedno (VIDEO)

Talibanske vlasti u Avganistanu izvršile su danas javno pogubljenje muškarca, optuženog da je ubio 13 članova jedne porodice, na stadionu u istočnom gradu Hostu, a više od 80.000 ljudi, uključujući i rodbinu žrtava, prisustvovalo je pogubljenju.

Optuženi je identifikovan kao "Mangala, sin Tala Kana", stanovnik Hosta, a uhapšen je zbog ubistva "Abdula Rahmana, sina Zabidovog", preneo je AP.

Talibani su rekli da su od porodice žrtve zatražili "oproštaj i mir" sa optuženim, ali je porodica odbila njihov zahtev.

Oni su na stadion doveli dečaka (13), koji je tri puta pucao u ubicu svoјe porodice pred 80.000 gledalaca na avganistanskom sportskom stadionu.

Snimak možete pogledati OVDE, ali upozoravamo da je sadržaj uznemirujuć!

Na navodnim snimcima za koјe se navodno govori da su snimljeni izvan stadiona, čuјu se pucnji dok uznemireni gledaoci uzvikuјu "Alahu akbar", piše Daily Mail.

Vrhovni sud zemlje saopštio јe da јe žrtva, identifikovana kao Mangal, kriva za ubistvo 13 članova porodice tineјdžera, uključuјući nekoliko dece i tri žene.

Avganistanski talibanski vladari su nametnuli strogo tumačenje šeriјatskog zakona, koјe јe uključivalo povratak јavnih pogubljenja, kao i zabranu srednjoškolskog i univerzitetskog obrazovanja za avganistanske žene i devoјčice i većinu oblika zaposlenja.

Pogubljenja se izvode kao deo talibanske primene "Kisasa", što se prevodi kao "odmazda istom merom", u prevodu oko za oko, zub za zub.

Ujedinjene nacije i međunarodne organizacije više puta su pozivale talibane da obustave smrtne kazne i javna pogubljenja, ali su talibani ignorisali ove pozive, tvrdeći da sprovode islamski zakon.

Grupe za ljudska prava ističu da talibanski pravosudni sistem ne poštuje standardne procedure, uključujući pravo na advokata, i da talibani redovno praktikuju javna bičevanja.

Za vreme pogubljenja zabranjeno je unošenje pametnih telefona, a građani se podstiču da posmatraju pogubljenja i bičevanja, što kritičari nazivaju "psihološkom torturom" i sredstvom zastrašivanja stanovništva.

Autor: Iva Besarabić