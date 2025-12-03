U Rusiji se dogodila eksplozija na naftovodu "Družba", kojim se ruska nafta i dalje isporučuje nekim evropskim zemljama.
Ukrinform to navodi i ocenjuje da se tim isporukama jačaju ruski finansijski i vojni kapaciteti.
Ukrajinska agencija je informaciju o eksploziji dobila od izvora u Glavnom obaveštajnom direktoratu (HUR) Ministarstva odbrane u Kijevu.
Navodi se da je napad na naftovod izvršen u blizini sela Kazinski Visilki, na deonici između Tahanroha i Lipecka.
Prema izvoru iz vojne obaveštajne službe, za uništavanje naftovoda korišćeni su daljinski upravljani eksplozivi i dodatne zapaljive smeše kako bi se postiglo veće sagorevanje.
A section of Russia’s "Druzhba" oil pipeline, which supplies crude to Europe, has been blown up again.— Visegrád 24 (@visegrad24) 03. децембар 2025.
Ukrainian media, citing the country’s military intelligence, report that the attack used remotely detonated explosives combined with an additional incendiary mixture to… pic.twitter.com/oLLj9H8uLy
Na društvenim mrežama pojavio se snimak eksplozije, nakon što je lokalno stanovništvo čulo tutnjavu praćenu jakim bljeskovima.
Ukrajinske snage su 22. avgusta dronovima napale crpnu stanicu naftovoda "Družba" u gradu Uneča u Brjanskoj oblastiRusije.
Pre toga su 13. avgusta ukrajinski dronovi već napali istu stanicu naftovoda.
Autor: A.A.