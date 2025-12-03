AKTUELNO

Svet

RAZNET NAFTOVOD 'DRUŽBA', STRAŠNA EKSPLOZIJA PROBUDILA RUSE! Ukrajinski vojni obaveštajci potvrdili napad na cevi koje su nosile crno zlato ka Evropi (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: x.com/visegrad24 ||

U Rusiji se dogodila eksplozija na naftovodu "Družba", kojim se ruska nafta i dalje isporučuje nekim evropskim zemljama.

Ukrinform to navodi i ocenjuje da se tim isporukama jačaju ruski finansijski i vojni kapaciteti.

Ukrajinska agencija je informaciju o eksploziji dobila od izvora u Glavnom obaveštajnom direktoratu (HUR) Ministarstva odbrane u Kijevu.

Navodi se da je napad na naftovod izvršen u blizini sela Kazinski Visilki, na deonici između Tahanroha i Lipecka.

Prema izvoru iz vojne obaveštajne službe, za uništavanje naftovoda korišćeni su daljinski upravljani eksplozivi i dodatne zapaljive smeše kako bi se postiglo veće sagorevanje.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak eksplozije, nakon što je lokalno stanovništvo čulo tutnjavu praćenu jakim bljeskovima.

Ukrajinske snage su 22. avgusta dronovima napale crpnu stanicu naftovoda "Družba" u gradu Uneča u Brjanskoj oblastiRusije.

Pre toga su 13. avgusta ukrajinski dronovi već napali istu stanicu naftovoda.

Autor: A.A.

#Družba

#Evropa

#Rusija

#Ukrajina

#naftovod

POVEZANE VESTI

Svet

UKRAJINSKI RAKETNI UDAR NA RUSIJU! Višestruke eksplozije, meta vojni aerodrom, velika šteta, zabranjen prilaz kilometar okolo, meta i naftovod Družba

Svet

VIKTORE, VEOMA SAM LJUT! Tramp odgovorio Orbanu povodom napada na naftovod Družba

Svet

DRAMATIČNO I DALJE U EVROPI: Naređena evakuacija grada u Poljskoj - očekuje se talas od nekoliko metara

Svet

Teroristički napad u Marseju? Moskva se hitno oglasila, na Ruse bacili eksplozivne naprave

Svet

STRAVIČNA EKSPLOZIJA NA PIJACI U TURSKOJ: Ima mrtvih i ranjenih, objavljen jeziv snimak (VIDEO)

Hronika

EKSPLOZIJA U PARAĆINU! Detonacija u stambenoj zgradi na trećem spratu, razneta terasa (VIDEO)