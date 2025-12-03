AKTUELNO

TRAMP OBAVEŠTEN O DETALJIMA SUSRETA S PUTINOM: Vitkof i Kušner predočili predsedniku SAD pojedinosti razgovora u Moskvi

Specijalni izaslanik Bele kuće Stiv Vitkof i zet američkog lidera, Džared Kušner, obavestili su predsednika SAD Donalda Trampa o rezultatima razgovora sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, javlja Rojters, pozivajući se na zvaničnika američke administracije.

Prema njegovim rečima, Vitkof i Kušner su obavestili“ američkog predsednika nakon razgovora sa Putinom u utorak.

Ruski predsednik Vladimir Putin primio je u utorak uveče u Kremlju izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i zeta američkog predsednika, osnivača kompanije Affinity Partners, Džareda Kušnera.

Rusku stranu predstavljali su pomoćnik predsednika Jurij Ušakov i specijalni predstavnik predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev, izvršni direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja .

