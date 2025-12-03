PRVO OGLAŠAVANJE FEDERIKE MOGERINI NAKON HAPŠENJA: Odmah usledio OBRT, evo šta kaže o optužbama za KORUPCIJU

Bivša visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost i nekadašnja italijanska ministarka spoljnih poslova Federika Mogerini izjavila je da je razjasnila svoj stav u vezi sa istragom u Briselu o korupciji, u kojoj je optužena za prevaru.

Njoj se na teret stavljaju nelegalne radnje prilikom zapošljavanja u Koledžu Evrope, u kojem je obavljala funkciju rektora.

"Kada je reč o procesu osnivanja Diplomatske akademije EU, razjasnila sam svoj stav sa istražiocima koji deluju u ime Kancelarije evropskog javnog tužilaštva", rekla je Mogerinijeva agenciji ANSA.

Ona je dodala da je Diplomatska akademija EU "u svojoj dugoj tradiciji, uvek primenjivala i nastaviće da primenjuje najviše standarde integriteta i pravičnosti".

"Imam puno poverenje u pravosudni sistem i uverena sam da će ispravnost postupaka Koledža biti proverena. Naravno, nastaviću da u potpunosti sarađujem sa vlastima", rekla je ona.

Mogerinijeva i bivši generalni sekretar Evropske službe za spoljne poslove Stefano Sanino optuženi su za zloupotrebu sredstava EU, saopšteno je ranije iz Kancelarije evropskog javnog tužilaštva.

Da podsetimo Federika Mogerini, Stefano Sanino, kao i kodirektor Koledža Evropa Ćezare Zegreti, koji se sumnjiče za moguće zloupotrebe, prevaru prilikom dodele javnih ugovora, kao i korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne, protekle noći su pušteni da se brane sa slobode, nakon što ih je ispitala federalna policija Zapadne Flandrije, saopštilo je Evropsko javno tužilaštvo EPPO.

