MOGERINI PUŠTENA NAKON ISPITIVANJA! Nema dokaza o prevari, na slobodi i Sanino

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Dimitrije Goll ||

Bivša šefica diplomatije EU Federika Mogerini i bivši šefa spoljne službe Stefan Sanino pušteni su na slobodu nakon ispitivanja u vezi sa istragom o prevari, budući da navodi nisu dokazani.

Belgijska policija je pustila iz pritvora bivšu šeficu diplomatije EU Federiku Mogerini i bivšeg šefa spoljne službe Stefana Sanina nakon što su zadržani na ispitivanju u vezi sa istragom o prevari, saopštio je javni tužilac EU u sredu ujutru.

Mogerini, rektorka Koledža Evrope, Sanino i član osoblja Koledža Evrope privedeni su u utorak u vezi sa istragom o tome da li je javni tender koji je Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) dodelila u periodu 2021-22. visokoškolskoj ustanovi za domaćinstvo Diplomatske akademije EU bio namešten u korist Koledža Evrope.

„Optužbe se odnose na prevaru u javnim nabavkama i korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne. Pušteni su, jer se ne smatra da predstavljaju rizik od bekstva“, navodi se u saopštenju tužioca.

Navodi nisu dokazani i Mogerini, Sanino i ostale pritvorene osobe se smatraju nevinima dok ih sud ne proglasi krivim.

