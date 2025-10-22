Šainović: Neizvesnost oko puštana na slobodu uticala na pogoršanje zdravlja Pavkovića

Bivši premijer Srbije i potpredsednik Vlade Jugoslavije Nikola Šainović ocenio je danas da je na pogoršanje zdravstvenog stanja nedavno preminulog srpskog generala Nebojše Pavkovića uticala i neizvesnost u vezi sa odlukom Haškog suda o njegovom puštanju na slobodu.

"Kad vi uopšte ne znate šta čekate. Da li će da bude kao što je bilo za druge ili će da bude ko zna šta. To je dnevni psihološki pritisak koji je kao deo te kazne. A iako to nigde ne piše. Da li je to uticalo na Pavkovićevo zdravlje, pa sigurno da je uticalo", rekao je za Tanjug Šainović, koji je takođe služio zatvorsku kaznu koju mu je izrekao Tribunal.

Dodao je da su nemoć, neizvesnost i nesigurnost haški uslovi u kojima zatvorenici žive taj period života.

Šainović je ukazao na to da je Haški sud nedavno preminulog srpskog generala Nebojšu Pavkovića pustio na kućno lečenje tek nakon što je konstatovano da je njemu neposredno ugrožen život, a ne na konstataciju da je on teško bolestan.

"Čak ni onda kad su lekari u Finskoj prešli na palijativnu negu, a to znači da su prestali sa citostaticima i drugim lečenjima, i tada ga nisu pustili, nego tek kad je napisano da mu je život neposredno ugrožen. Ako ima neke pravde, došao je pod svoje nebo i video je celu svoju porodicu i unučiće", kazao je Šainović.

Šainović je ocenio da je suđenje u Hagu život u progonstvu, "jer vas je sopstvena zemlja prognala, izručila i ne može da vas vrati".

"Taj element, to je element posebnog stresa", dodao je on.

Govoreći o uslovima puštanja na slobodu, kao i o zdravstvenom stanju zatvorenika koje bi uticalo na takvu odluku, Šainović je kazao da su u pojedinim slučajevima sudije Haškog tribunala donosile takve odluke tek ukoliko bi se zatvorenik našao u stanju defacto samrti.

Kada je reč o dejstvima Vojske SR Jugoslavije tokom rata na prostoru AP Kosovo i Metohija 1998. godine, a kojima je komandovao general Pavković, Šainović je istakao da su one bile tako koncipirane i preduzimane da sud u Hagu nije mogao da nađe manu za šta bi teretile srpske vojne rukovodioce.

Takođe, naveo je da je Haški sud osudio sve tadašnje političke i vojne aktere SR Jugosavije sa objašnjenjem da je postojao tzv. udruženi zločinački poduhvat da mi proteramo Albance sa Kosova da bi se obezbedila trajna kontrola Srbije nad AP Kosovo i Metohija.

"Sad mi kažemo, čekajte, pa mi već imamo kontrolu Srbije nad Kosovom. Drugo, u ovaj rat otišli su i Srbi i Albanci. Međunarodni komitet za izbeglice je potvrdio da je procentualno jednak broj Srba i Albanaca napustio Kosovo do prestanka bombardovanja. Ostao je isti odnos unutra. Pitali smo, dobro, gde vam je dokaz? Svaki poduhvat mora da ima plan. Bez plana nema poduhvata. Sud mora da dokaže da postoji plan", kazao je Šainović.

Šainović je, takođe, istakao da je tokom suđenja, Haški sud napisao da jugoslovenska delegacija nije kriva za propast pregovora u Rambujeu u februaru 1999. godine, što je za njega najveća pobeda na tom sudu.

"Znači, nisu žrtve povod, Rambuje nije povod, Šta je onda povod bombardovanja? Bombardovanje je ostalo da visi. A mi smo kao smislili poduhvat da sačuvamo AP Kosovo i Metohiju tek kad nas je NATO napao", rekao je Šainović.

Prema njegovim rečima, u dosadašnjim slučajevima i presudama, voljom jednog čoveka promenjena sudska praksa u Hagu, a kojom bi nakon odležene dve trećine zatvorske kazne trebalo zatvorenika pustiti da se brani sa slobode.

Šainović je dodao da ne može u toku presude da se promeni sudska praksa, kao i da to piše u svim pravilnicima.

"Tako piše u svim pravilnicima. Osim ako nije povoljnija za zatvorenika. Povoljnija mora da se promeni, a nepovoljnija ne može, i u našem zakonu i u zakonu zemalja odakle su sudije, osim u Haškom", kazao je Šainović.