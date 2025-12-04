KONAČNI RASPLET AFERE SIGNAL KOJA JE POTRESLA PENTAGON! Trampov ministar odbrane doveo u opasnost vojnike na misiji u Jemenu, ali 'nije to učinio nepravilno'

Hegset porukama na Signalu ugrozio američke vojnike, preneo osetljive informacije o napadu na Hute, ali je istraga u Pentagonu zaključila da ministar to nije učinio nepravilno.

Telo koje nadzire rad Pentagona utvrdilo je da je ministar odbrane SAD Pit Hegset doveo američko osoblje i njihovu misiju u opasnost koristeći aplikaciju za razmenu poruka Signal da bi preneo osetljive informacije o vojnom napadu na Hute u Jemenu, rekle su danas dve osobe upoznate sa nalazima.

Međutim, Hegset ima mogućnost da deklasifikuje materijal, a nadzor nije utvrdio da je on to učinio nepravilno, rekla je jedna od tih osoba pod uslovom anonimnosti.

Rečeno je i da je u izveštaju zaključeno da je Hegset prekršio politiku Pentagona time što je svoj lični uređaj koristio za službene poslove, pa je preporučena - bolja obuka za sve zvaničnike Ministarstva odbrane.

Hegset je odbio da ga generalni inspektor Pentagona ispita, ali je dao pisanu izjavu, rekla je ista osoba.

Ministar odbrane je tvrdio da mu je dozvoljeno da deklasifikuje informacije kako on smatra da je prikladno, i napisao da je preko Signala podelio samo detalje za koje je smatrao da neće ugroziti misiju u Jemenu.

Ovi nalazi pojačavaju pritisak na Hegseta, bivšeg voditelja Foks njuz kanala, nakon što su zakonodavci zatražili nezavisnu istragu o njegovom korišćenju Signala, koji je komercijalno dostupna aplikacija.

Zakonodavci su ovih dana pokrenuli istragu povodom novinskog izveštaja da je 2. septembra u naknadnom napadu vojnih brodova SAD na jedan brod u Karipskom moru za koji su sumnjalo da švercuje drogu, ubijeno nekoliko preživelih iz prvog napada.

To se desilo nakon što je Hegset usmeno naredio "svi budu pobijeni".

Hegset je branio napad kao nešto što se dogodilo "u magli rata", tvrdio da nije video preživele, ali i da se do kraja misije "nije tu motao" i da je nadležni admiral "doneo pravu odluku" kada je naredio drugi napad.

Slično tome, nije priznao krivicu ni nakon otkrića da je koristio Signal, i tada je tvrdio da informacije koje je podelio nisu bile klasifikovane kao poverljive.

Pentagon je saopštio da je rezultat rada generalnog inspektora "potpuno oslobađanje ministra Hegseta od odgovornosti", odnosno da je "stvar rešena i da je slučaj zatvoren".

U najmanje dva odvojena razgovora sa učesnicima četa na Signalu, Hegset je dao tačno vreme pokretanja ratnih aviona i bombaškog napada". Učinio je to pre no što su ratni avion poleteli na zadatak.

Hegsetovo korišćenje aplikacije otkriveno je kada je novinar Džefri Goldberg iz lista "Atlantik", slučajno dodat u lanac poruka Signala, što je učinio tadašnji savetnik za nacionalnu bezbednost Majk Volc.

U čet grupi bili su potpredsednik Džej Di Vens, državni sekretar Marko Rubio, direktor Nacionalne obaveštajne službe Tulsi Gabard i drugi.

Hegset je kreirao još jednu čet grupu u Signalu sa 13 ljudi, među kojima su bili njegova supruga i brat, pa je i sa njima podelio iste detalje, objavio je tada Asošijejted pres.

Signal je skremblovan, ali nije predviđen za prenos poverljivih informacija i nije deo bezbedne komunikacione mreže Pentagona.

Autor: Jovana Nerić