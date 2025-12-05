AKTUELNO

Četrnaest osoba uhapšeno u borbi protiv mafije: Velika racija u Italiji

Četrnaest osoba uhapšeno je u velikoj raciji Direkcije za borbu protiv mafije i karabinjera protiv organizovanog kriminala u Rimu.

Uhapšeno je 14 osoba optuženih, po različitim tačkama optužnice, za pokušaj ubistva, nezakonito posedovanje vatrenog oružja, pokušaj otmice otežan mafijaškim metodama, iznudu otežavanu mafijaškim metodama i, u pojedinim slučajevima, za cilj olakšavanja aktivnosti "klana Seneze", prenela je Ansa.

Istrage karabinjera Rimske istražne jedinice, koju je koordinisala Rimska direkcija za borbu protiv mafije, otkrile su odgovornost za dva pokušaja ubistva u Rimu, aktivnosti trgovine drogom i pokušaj iznude protiv zlatara koji je takođe bio meta interesovanja klana "Di Lauro", aktivnog u provinciji Napulj.

