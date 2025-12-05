BRUTALAN NAPAD NA STANICI: Muškarac napadao nasumično putnike

Ludi napadač koji je nožem izbo dva stranca u ničim izazvanom napadu osuđen je na 11 godina zatvora. Nikolas Orlando Grin više puta je izbo Filipa Tomasa i Činca Patela, a potom napao i jednu ženu pre nego što je pobegao sa metro stanice Kenington u južnom Londonu.

Sud je utvrdio da je Grin (36) prvo ubo Tomasa u grudi, a zatim se okrenuo protiv Patela, koji je hrabro pokušao da pomogne napadnutom čoveku. Obojica Tomas (44) i Patel (42) pretrpeli su teške fizičke i psihološke posledice napada, koji se dogodio samo nekoliko trenutaka nakon časа plesa koji su upravo završili.

Na Krunskom sudu u Unutrašnjem Londonu, sudija Vanesa Baraitser istakla je težinu i brutalnost napada:

"Bez ikakve provokacije, prišli ste gospodinu Tomasu i napali ga. Snimci pokazuju da ste ga udarali rukom u kojoj ste držali nož. Kada je gospodin Patel, uz izuzetnu hrabrost, dotrčao da interveniše, skrenuo vam je pažnju i vi ste ga napali na isti način".

Putnici na stanici su pritrčali u pomoć, uspeli da obuzdaju Grina i pruže prvu pomoć povređenima do dolaska hitne pomoći. Tomas je zadobio višestruke ubodne rane u grudima i prelom lakta, dok je Patel pretrpeo čak 13 ubodnih rana.

Patel je kroz suze opisao kako se njegov život promenio:

"Moje mentalno zdravlje je teško narušeno. Ožiljci su stalni podsetnik na taj dan. Nekad funkcionišem normalno, ali drugi dani su izuzetno teški – samo se povučem u sebe".

Grin, iz južnog Londona, osuđen je na 11 godina zatvora uz dodatnih pet godina nadzora nakon isteka kazne. Porota ga je ranije oslobodila optužbi za pokušaj ubistva, ali je proglašen krivim po dve tačke za nanošenje teške telesne povrede sa namerom, posedovanje noža i jedan prekršaj običnog napada.

Autor: D.Bošković