Donald Tramp došao na žreb za Svetsko prvenstvo, tu je i čovek koji se najkraće zadržao na klupi Srbije

Žreb za Svetsko prvenstvo u fudbalu održava se ove večeri u glavnom gradu Sjedinjenih Američkih Država, Vašingtonu, uz mnogobrojne prisutne visoke zvanice iz sveta politike, fudbala, šoubiznisa i sporta uopšte. Srbija neće učestvovati na Mundijalu i izgubila je sve šanse da se tamo nađe i kroz baraž, tako da ćemo sa setom ispratiti dešavanja danas, ali i narednog leta.

Bilo kako bilo, žreb je okupio ogroman broj poznatih ljudi, a ističe se predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp, koji je tu sa suprugom Melanijom. Zajedno sa njim su i šefovi država preostalih zemalja domaćina, Kanade i Meksika, ali to nije sve...

Neverovatni Andrea Bočeli je uz svoj moćni glas otvorio program večeras u Vašingtonu, a na crvenom tepihu nalazili su se i Alesandro Del Pijero, Kaka, Ronaldo (ali ne Kristijano), Đani Infantino kao predsednik FIFA, zatim Karlo Anćeloti, Robi Vilijams, Didije Dešan, Pepe...

A tu je i jedan čovek koji ljubitelji fudbala u Srbiji ne pamte baš po najboljem iz prostog razloga što je to čovek koji se najkraće zadržao na klupi. Reč je o strancu, a u pitanju je Dik Advokat iz Holandije, koji je sada selektor Kurasaa.



I čuveni Hristo Stoičkov je došao da isprati večerašnji žreb, kao i Radamel Falkao, Arsen Venger, Rio Ferdinand i mnogi, mnogi drugi...

