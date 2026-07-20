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Tramp: Svetsko prvenstvo 2026. bilo je spektakularan uspeh

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Američki predsednik Donald Tramp ocenio je danas da se upravo završeno Svetsko prvenstvo u fudbalu, održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, pokazalo kao "spektakularan uspeh".

On je na društvenoj mreži Truth Social zahvalio predsedniku Međunarodne fudbalske organizacije (FIFA) Đaniju Infantinu i službeniku američke vlade Endruu Đulijaniju.

"Želim da zahvalim svima koji su učestvovali, ali posebno našim velikim organima za sprovođenje zakona. Poštovanje koje svi imaju prema njima, zajedno sa njihovom ljubavlju prema našoj zemlji, učinilo je ovo Veliko prvenstvo najbezbednijim i najspektakularnijim Svetskim prvenstvom u istoriji, ubedljivo", napisao je on.

Tramp je prisustvovao sinoćnoj finalnoj utakmici između reprezentacija Španije i Argentine, a u svečanoj loži zaštićenoj neprobojnim staklom sedeo je zajedno sa Infantinom, suprugom Melanijom, predsednicom Meksika Klaudijom Šajnbaum i premijerom Kanade Markom Karnijem.

On se rukovao i sa španskim premijerom Pedrom Sančezom, kojeg je prethodno u više navrata žestoko kritikovao.

Tramp je uručio trofej pobednika Svetskog prvenstva reprezentativcima Španije.

Na snimku koji prikazuje trenutak kada kapiten Španije Rodri podiže pehar, vidi se kako Infantino pokušava da povuče Trampa van kadra, ali koji to odbija.

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Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

#Svetsko prvenstvo

#Uspeh

#Utakmica

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