Drama na Mundijalu: Maskirana osoba pucala na ljude u blizini kampa reprezentacije Nemačke

Počelo je Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, dok je već drugog dana Mundijala viđen i ogroman skandal.

Kako piše Bild, osoba maskirana u lik iz filma "Vrisak" je počela nasumičnu pucnjavu u blizini mesta gde se nalazi fudbalska reprezentacija Nemačke.

Naime, kako piše Bild, Nemačka boravi u gradiću Vinston Sejlem koji ima oko 250.000 stanovnika, a tamo se upravo dogodila scena iz horor filma. Jedna osoba je započela nasumičnu punjavu i pritom je nosila "GhostFace" masku.

Kako kažu, napadač je imao samo pištolj kod sebe. Više lokalnih TV stanica izveštava o slučaju, dok je lokalni "CBS 17 News" napisao i to da je policija obavila razgovor sa jednom od žrtava, koja je rekla da je videla maskiranu osobu sa pištoljem. Na nju je zapucano, ali je metak nije pogodio.

Policija traga za osobom koja je visoka oko 170 centimetara i koja je vitke građe.

Inače, incident se dogodio u ulici Bridžton Roud, koja je samo 13 kilometara od kampa Nemačke.

Autor: S.M.