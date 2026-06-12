AKTUELNO

Svet

Drama na Mundijalu: Maskirana osoba pucala na ljude u blizini kampa reprezentacije Nemačke

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Tanjug AP/Luke Dias ||

Počelo je Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, dok je već drugog dana Mundijala viđen i ogroman skandal.

Kako piše Bild, osoba maskirana u lik iz filma "Vrisak" je počela nasumičnu pucnjavu u blizini mesta gde se nalazi fudbalska reprezentacija Nemačke.

Naime, kako piše Bild, Nemačka boravi u gradiću Vinston Sejlem koji ima oko 250.000 stanovnika, a tamo se upravo dogodila scena iz horor filma. Jedna osoba je započela nasumičnu punjavu i pritom je nosila "GhostFace" masku.

Kako kažu, napadač je imao samo pištolj kod sebe. Više lokalnih TV stanica izveštava o slučaju, dok je lokalni "CBS 17 News" napisao i to da je policija obavila razgovor sa jednom od žrtava, koja je rekla da je videla maskiranu osobu sa pištoljem. Na nju je zapucano, ali je metak nije pogodio.

Policija traga za osobom koja je visoka oko 170 centimetara i koja je vitke građe.

Inače, incident se dogodio u ulici Bridžton Roud, koja je samo 13 kilometara od kampa Nemačke.

Autor: S.M.

#Mundijal

#Nemačka

#Policija

#Pucnjava

#kamp

POVEZANE VESTI

Fudbal

Možda je i bolje što Srbija ne igra na Svetskom prvenstvu, čekao bi vas pakao u Americi i bizarna provera!

Fudbal

Marko Arnautović poslao poruku predsedniku Austrije, brzo stigao i odgovor: Neće biti...

Svet

PRED POČETAK MUNDIJALA! Amerikanci se obratili Iranu! Evo šta ih čeka!

Fudbal

FIFA nema nameru da stane: Ponovo poskupele karte za Mundijal - finale čak 11.000 dolara!

Fudbal

Tramp: Nije me briga da li će Iran učestvovati na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Fudbal

POSLEDNJI PLES MESIJA I RONALDA, NIKAD VEĆA BITKA ZA VLADARA PLANETE... Čeka nas spektakl na Mundijalu!