AMERIČKI SUD PRESUDIO: Neverovatna odluka u korist Donalda Trampa

Američki apelacioni sud danas je saopštio da američki predsednik Donald Tramp ima ovlašćenja da otpusti demokratske članove dva savezna odbora za rad, i proglasio je zaštitu od smenjivanja članova odbora za rad neustavnom.

Američki apelacioni sud za Distrikt Kolumbija je u odluci naveo da savezni zakoni dozvoljavaju da članovi Nacionalnog odbora za radne odnose i Odbora za zaštitu sistema zasluga budu smenjeni samo ukoliko krše Ustav Sjedinjenih Američkih Država, prenosi Rojters.

Odluka Apelacionog suda predstavlja veliku pobedu za republikanskog predsednika, koji je smenio mnoge zvaničnike koji bi obično zadržali svoje poslove u novoj administraciji, uključujući članove drugih odbora i generalne inspektore koji nadgledaju pojedinačne agencije zbog rasipništva i korupcije.

Vrhovni sud bi u ponedeljak trebalo da sasluša argumente o tome da li je Tramp imao ovlašćenje da otpusti člana Federalne trgovinske komisije, a njegova odluka bi mogla da postavi važan presedan u pogledu predsednikove sposobnosti da ukloni članove iz niza saveznih agencija.

Autor: D.Bošković