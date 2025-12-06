ALARMANTNO! Nakon napada nuklearka Černobilj teško oštećena, više se ne može zaustaviti širenje RADIJACIJE

Zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobilj, koja bi trebalo da sprečava širenje radioaktivnog materijala, više ne može da ispunjava bezbednosnu funkciju usled štete nastale u napadu dronom s početka godine, saopštila je u petak Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).

Inspekcija zaštitne strukture koju je IAEA sprovela prošle nedelje pokazala je da je napad dronom u februaru izazvao propadanje konstrukcije, saopštila je agencija Ujedinjenih nacija.

U misiji je potvrđeno da je zaštitna struktura izgubila "primarne zaštitne funkcije", uključujući funkciju zadržavanja radioaktivnog materijala, ali da na nosivoj konstrukciji i na kontrolnim sistemima nema trajne štete, navodi se u saopštenju.

Već su izvedeni privremeni popravci na krovu, izjavio je šef agencije Rafael Grosi, naglasivši da je za sprečavanje daljeg propadanja i obezbeđivanje dugoročne nuklearne bezbednosti neophodno sprovesti sveobuhvatnu obnovu.

Na osnovu istrage, IAEA preporučuje dalju obnovu i zaštitu strukture, kao i ažuriranje sistema za praćenje vlage i korozije i drugih nadzornih programa, stoji u saopštenju.

Podsetimo, 14. februara ove godine dron je probio spoljašnji omotač zaštitne strukture i izazvao požar. Ukrajinske vlasti su tada objavile da je napad izvršila Rusija, a Moskva je to demantovala.

Zaštitna struktura postavljena je 2019. oko reaktora broj četiri, koji je eksplodirao u nuklearnoj katastrofi 1986. godine, kako bi se sprečilo dalje isticanje radijacije u okolinu.

Nakon napada dronom radijacija se zadržala na normalnom i stabilnom nivou i nije bilo izveštaja o isticanju radijacije, saopštio je UN u februaru.

Nesreća u Černobilju dogodila se u aprilu 1986. Sovjetski inženjeri postavili su oko reaktora sarkofag koji je kasnije zamenjen novom strukturom. Preostala tri reaktora postepeno su isključena, a poslednji je isključen iz pogona 2000. godine.

Ruske snage su nakratko okupirale nuklearku na početku invazije na Ukrajinu 2022. godine. IAEA u Černobilju ima stalni tim stručnjaka i nastaviće da čini sve što je u njenoj moći kako bi podržala ponovno uspostavljanje potpune nuklearne bezbednosti u Černobilju, naglasio je šef agencije UN.

Istovremeno sa inspekcijom Černobilja IAEA je sprovela i istraživanje štete na električnim trafostanicama širom Ukrajine.

Autor: Iva Besarabić