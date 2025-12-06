Bela kuća pokrenula 'Kuću srama': Na udaru Vašington post, CNN i Njujork tajms!

Bela kuća je objavila da je pokrenula medijsku platformu pod nazivom „Kuća srama“ na zvaničnoj internet stranici američke vlade, namenjenu komentarisanju izveštavanja medija o radu administracije i predsednika Donalda Trampa.

U saopštenju se navodi da je sajt „u potpunosti sortiran i redovno ažuriran“ i da ima za cilj da spreči „prevare, izmišljotine od anonimnih izvora i stranačko klevetanje“.

Prvi na udaru Među prvim objavama, „Kuća srama“ je označila Vašington post kao „prestupnika nedelje“, a pomenuti su i Njujork tajms, CNN, CBS News i Independent.

Kategorije kritika Na sajtu se navode primedbe poput „pristrasnost“, „izostavljanje konteksta“, „laž“, „lažne tvrdnje“, „nesavesno postupanje“, „pogrešno predstavljanje“ i „levičarsko ludilo“. Akreditovane agencije poput Asošijejted presa i Rojtersa takođe su se našle na listi.

Reakcije medija Izvršni urednik Vašington posta, Met Mari, izjavio je da list neće menjati svoje izveštavanje i da će „nastaviti da rigorozno i tačno izveštava u službi cele Amerike“. Dodao je da se radi o „pogrešnom i namernom ciljanju novinara od strane vladinih zvaničnika zbog korišćenja Ustavom zaštićenog prava“.

Podrška konzervativaca Konzervativni Medijski istraživački centar (MRC) pozdravio je pokretanje sajta, navodeći da se time ukazuje na pristrasnost liberalnih medija.

Autor: Dalibor Stankov