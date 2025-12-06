Tragedija kod Krita: 18 migranata poginulo u brodolomu

Najmanje 18 migranata koji su pokušali da pređu Sredozemno more u gumenom čamcu poginuli su kada je brod potonuo južno od ostrva Krit, saopštila je grčka obalska straža.

Polupotopljeno plovilo danas je pronašao turski trgovački brod koji je slučajno prolazio pored mesta nesreće.

Dva preživela putnika su spasena, a operacija spasavanja i dalje traje u potrazi za eventualnim preživelima, prenosi grčki javni servis ERT.

Tela poginulih migranata pronađena su unutar plovila, a pretpostavlja se da su umrli od hipotermije i gladi, jer su dugo bili izloženi lošem vremenu.

Dvoje preživelih je reklo vlastima da se čamcem nije moglo upravljati zbog lošeg vremena i da su se satima borili bez hrane i zaštite od hladnoće.

Informacije Obalske straže ukazuju da je 18 ljudi na brodu bilo mrtvo više od 24 sata.

Grčka je glavni ulaz u Evropsku uniju za ljude koji beže od sukoba i siromaštva na Bliskom istoku, Africi i Aziji, a fatalne nesreće česta su pojava.

Autor: Marija Radić