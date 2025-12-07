Pronađena i druga masovna grobnica sa ostacima više od 780 novorođenčadi: Užas na mestu bivšeg doma za majke

Druga masovna grobnica novorođenčadi pronađena je na mestu bivšeg doma za majke i decu irskom gradu Čumu, nakon što je prva masovna gobnica otkrivena sredinom prošle decenije.

Više od 780 novorođenčadi i dece umrlo je u domu Čum, kojim su upravljale sestre "Bon Secours", tokom 36 godina njenog rada, prenosi CNN.

Prvu grobnicu je 2014. godine otkrila lokalna istoričarka Ketrin Korles, koja je pronašla podatke da je 796 beba umrlo u instituciji u okrugu Galvej, a da nisu postojali zapisi o njihovim sahranama.

Kasnije je ustanovljeno da su tela bila smeštena u bivši rezervoar za kanalizaciju. Ovog leta započeta su iskopavanja pod nadzorom Kancelarije direktora za ovlašćene intervencije u Čumu (ODAIT).

U najnovijem izveštaju, ODAIT je saopštio da su forenzički stručnjaci pronašli "dosledne dokaze" o postojanju drugog grobnog mesta.

Pre početka iskopavanja, na tom području nije bilo nikakvih tragova ili naznaka o mogućem groblju. Direktor ODAIT, Danijel MakSvini, izjavio je da se ovo novo grobno mesto nalazi na udaljenosti od 50 do 100 metara od septičke jame.

"Investigators at Ireland's infamous mother and baby house of horrors have made a grim new discovery, unearthing what they now confirm to be part of a long-suspected burial ground where up to 800 infants are feared to lie" https://t.co/OyySAVf1Vj — Ronni Nicole #KPSS (@RonniNicole1) 06. децембар 2025.

Od početka iskopavanja u julu, pronađeni su ostaci 11 beba, uključujući tela četiri bebe koja su pronađena prošlog meseca.

MakSveni je izjavio da je do sada 160 osoba kontaktiralo ODAIT kako bi ponudilo svoj DNK u cilju identifikacije tela, pa je pozvao i druge članove porodica da učine isto.

Dom Čum bio je jedan od brojnih "domova" u Irskoj u kojima su trudnice i nevenčane žene tokom 20. veka skrivale svoju trudnoću i rađale u tajnosti. Žene su često bile nasilno razdvojene od svoje dece.

Neka deca su bila smeštana u domove u Irskoj, Velikoj Britaniji, kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Australiji, dok je na stotine beba umrlo, a njihovi ostaci bačeni, a majke često nikada nisu saznale šta se zaista dogodilo sa njihovim decom.

Irska vlada je 2015. godine pokrenula istragu o 14 domova za majke i decu, kao i četiri okružna doma, koja je utvrdila da je na mestu doma u Čumu pronađena "značajna količina" ljudskih ostataka.

Istraga je otkrila "zapanjujući nivo smrtnosti novorođenčadi" u tim institucijama, dodajući da država nije podigla uzbunu povodom toga, iako je to bilo "poznato lokalnim i nacionalnim vlastima" i "zabeleženo u zvaničnim publikacijama".

Autor: Marija Radić