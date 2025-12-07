SEKUNDE IH DELILE OD KATASTROFE: Žena bila zarobljena u zapaljenom automobilu, policajci razbijali šoferku da je izvuku (VIDEO)

Amerčka policija spasila je u poslednji čas ženu iz zapaljenog automobila u saveznoj državi Konektikat, a snimak dramatičnog spašavanja pojavio se na Fejsbuku.

"Policajci iz Bristola su po dolasku na mesto nesreće zatekli put potpuno blokiran oborenim stubom i vozilo na boku nešto dalje niz ulicu. Oba oficira su brzo prišla prevrnutom vozilu i otkrila da je vozač i dalje unutra, dok je iz motornog prostora izlazio plamen. Shvativši da je opasnost neposredna, oba oficira su brzo reagovala kako bi izvukla vozača, razbijajući vetrobransko staklo. Kada je otvor bio dovoljno veliki, jedan od policajaca je obavestio vozača da vozilo gori i da mora da izađe", navodi se u saopštenju policije grada Bristola na Fejsbuku.

Policajci Vakarelli i Baek su potom uspeli da izvuku vozača kroz otvor u staklu koji su napravili. Odveli su je na sigurno dok su pripadnici vatrogasne službe Bristola gasili plamen i obezbeđivali mesto nesreće.

Vozač je kasnije pregledan od hitne medicinske službe Bristola.

"Veoma smo zahvalni našim oficirima na brzoj reakciji kojom su vozača izvukli iz opasnosti i što ovaj incident nije rezultirao ozbiljnim povredama", dodala je policija Bristola.

Autor: Marija Radić