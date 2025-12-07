Napad na policijsku stanicu u Atini: Bačeno najmanje pet Molotovljevih koktela (VIDEO)

Nepoznate osobe izvršile su večeras napad Molotovljevim koktelima na policijsku stanicu u Atini, nema povređenih, a pričinjena je šteta na ulazu zgrade i parkiranom automobilu, javlja Katimerini.

Kako se navodi, napad se dogodio nešto pre 20 časova po lokalnom vremenu kada je grupa od najmanje šest ljudi prišla zgradi i bacila pet Molotovljevih koktela.

Počinioci su odmah nakon napada otišli ​​u nepoznatom pravcu. Na kraju komemorativnog marša u subotu zbog ubistva Aleksandrosa Grigoropulosa došlo je do incidenata između demonstranata i policijskih snaga, a uhapšeno je 15 osoba.

#Greece - Memorial mural for Alexis Grigoropoulos, a 15-year-old anarchist who was murdered by police in Athens on 6 December 2008, sparking a month-long popular insurrection. pic.twitter.com/1O3yNpjyI5 — Antifa_Ultras (@internaciultra) 07. децембар 2025.

Grigoropulos (15) je ubijen tokom nasilnih protesta u atinskom naselju Esarkija 2008. godine.

Sud u grčkom gradu Amfisa osudio je u oktobru 2010. godine na doživotni zatvor policajca Epaminondasa Korkoneasa (38) zbog ubistva Grigoropulosa.

