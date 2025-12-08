TRAMPOV MIR JE PUKAO: Tajland jutros napao Kambodžu - samo šest nedelja posle sporazuma (VIDEO)

Tajland je danas pokrenuo vazdušne napade duž sporne granice sa Kambodžom, nakon što su se dve zemlje uzajamno optuživale za kršenje sporazuma o prekidu vatre u kojem je posredovao predsednik SAD Donald Tramp.

Tajlandska vojska je saopštila da su vazdušni napadi pokrenuti nakon što je jedan od tajlandskih vojnika poginuo, a četvorica su ranjena u sukobima duž nestabilne granice između dve zemlje, prenosi "Gardijan".

Prvi snimci napada Tajlanda

Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci napada, a na jednom se navodno vidi kako tajlandsko ratno vazduhoplovstvo bombarduje zgradu koju koristi vojska Kambodže na zajedničkoj granici.

Prema pisanju medija, približno 70 odsto civila u četiri provincije duž tajlandsko-kambodžanske granice je već evakuisano, saopštila je Druga armijska regija Tajlanda.

Footage purportedly shows Thai Air Forces bombing a building used by the Cambodian Army on the shared border, signaling a major escalation in cross-border tensions.



Follow: https://t.co/Ydtgh5MJgy pic.twitter.com/DXavoDoUIA — PressTV Extra (@PresstvExtra) 08. децембар 2025.

Oglasio se tajlandski general-major

- Meta su bili kambodžanski položaji sa oružanom podrškom u oblasti prevoja Čong An Ma, pošto je sa tih položaja korišćena artiljerijska i minobacačka vatra protiv tajlandske strane u bazi Anupong, što je rezultiralo smrću jednog i ranjavanjem dvojice naših vojnika - rekao je general-major Vintaj Suvari, prenosi Si-En-En.

Tajlandsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da koristi ratne avione za napade na vojne ciljeve u nekoliko oblasti, optužujući Kambodžu da mobiliše teško naoružanje i pregrupiše borbene jedinice.

🔴 #BREAKING

At 08:09 AM, the 🇹🇭 Royal Thai Air Force (RTAF) launched an airstrike on a casino complex near the Thai–Cambodian border (Chong An Ma sector) — reportedly used as a forward command post by the 🇰🇭 Royal Cambodian Army (RCA)#Thailand #Cambodia #RTAF #RCA #Airstrike pic.twitter.com/hPdzkd9WTj — BodhiDharma (@Bodhi_D_dharma) 08. децембар 2025.

Optužbe "pljušte" sa obe strane

Kambodžansko Ministarstvo nacionalne odbrane okrivilo je Tajland za najnoviju eskalaciju, saopštivši da su tajlandske snage pokrenule jutros napad na kambodžanske trupe, a da Kambodža nije uzvratila, uprkos provokativnim akcijama tokom proteklih dana.

Prema tajlandskoj vojsci, Kambodža je počela da granatira pogranično područje oko 3 sata ujutru po lokalnom vremenu.

S druge strane, u posebnom saopštenju, kambodžanska vojska optužila je tajlandske snage da su „napale kambodžanske položaje“ oko 5:04 ujutru.

Istorija sukoba

Samo šest nedelja nakon što je Donald Tramp posredovao u potpisivanju sporazuma o prekidu vatre, dve zemlje su ponovo razmenile vatru. Najmanje 48 ljudi je do sada poginulo u sukobima, a 300.000 ih je bilo primorano da napusti svoje domove.

Oružani sukobi između Tajlanda i Kambodže u spornim pograničnim područjima traju već decenijama, a iza sve se krije spor oko teritorije koji datira još iz perioda kolonijalizma.

Podsetimo, u julu ove godine Tajland i Kambodža su vodili petodnevni granični sukob, u kojem su poginule desetine ljudi, a oko 200.000 stanovnika sa obe strane granice bilo je primorano da napusti svoje domove.

Sve što treba da znate o sukobu Tajlanda i Kambodže: Rat počeo zbog hrama

