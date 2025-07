Tajland i Kambodža drugi dan zaredom razmenju vatru duž sporne granice, saopštili su zvaničnici obe zemlje, a do sada je stradalo više od deset i najmanje 100.000 civila je evakuisano.

CNN navodi da tenzije između dve susedne zemlje jugoistočne Azije traju već mesecima zbog spornih oblasti duž njihove kopnene granice od 800 kilometara, koju je delimično obeležila bivša kolonijalna francuska vlast u Kambodži i koja se proteže u blizini nekoliko arheološki značajnih verskih lokaliteta na koje obe zemlje polažu pravo.

pic.twitter.com/7sRvFlkfJF Thailand / Cambodia: "Royal Thai Army" struck Cambodian Army positions and destroyed weapons depots as a result of Drone Strikes. The Thai Army used domestic "Bombing Drones" (โดรนโจมตีทิ้งระเบิด) carrying M261 and M472 mortar bombs along with…

Pukovnik Riča Suksuvanon, zamenik portparola tajlandske vojske, kazao je za CNN da su novi sukobi izbili jutros u 4.30 sati po lokalnom vremenu nakon što je Kambodža otvorila vatru, koristeći lako i teško naoružanje.

- Tajlandska vojska je odgovorila artiljerijskom vatrom - rekao je on.

Sukobi se odvijaju na dve lokacije u provinciji Ubon Ratčatani i jednoj u provinciji Surin, a tajlandska vojska upozorava javnost da izbegava to područje.

Navodi se da je prijavljena vatra iz teškog naoružanja i raketni udari iz Kambodže.

