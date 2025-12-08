RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Potres 7,1 stepeni Rihtera, izdato upozorenje na cunami

Razoran zemljotres magnitude 7,1 stepeni Rihterove skale registrovan je na području Japana, 121 kilometar istočno od grada Mucu.

Podatak je objavljen na osnovu seizmičkih merenja, a potres je zabeležen u 23:15:09 po lokalnom vremenu, javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Navodi se da je zemljotres potvrđen seizmološkim podacima, a u pitanju je početna procena.



Epicentar je bio blizu istočne obale ostrva Hokaido, na dubini od 46 kilometara. Za sada nema informacija o žrtvama i materijanoj šteti.

Izdato je upozorenje na cunami u Rusiji i Japanu.

Autor: D.Bošković