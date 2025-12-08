AKTUELNO

RAZORAN ZEMLJOTRES POGODIO JAPAN: Potres 7,1 stepeni Rihtera, izdato upozorenje na cunami

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Hiro Komae ||

Razoran zemljotres magnitude 7,1 stepeni Rihterove skale registrovan je na području Japana, 121 kilometar istočno od grada Mucu.

Podatak je objavljen na osnovu seizmičkih merenja, a potres je zabeležen u 23:15:09 po lokalnom vremenu, javlja Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Navodi se da je zemljotres potvrđen seizmološkim podacima, a u pitanju je početna procena.


Epicentar je bio blizu istočne obale ostrva Hokaido, na dubini od 46 kilometara. Za sada nema informacija o žrtvama i materijanoj šteti.

Izdato je upozorenje na cunami u Rusiji i Japanu.

Autor: D.Bošković

#Cunami

#Japan

#Rihter

#Zemljotres

#razoran zemljotres

