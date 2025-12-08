AKTUELNO

Još jedan snažan zemljotres pogodio Japan

Foto: Twitter.com

Zemljotres magnitude 6 stepeni Rihtera zabeležen je u ponedeljak, 8. decembar 2025 u 19:56 časova, kdo obale japanskog ostrva Honšu.


Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 40.9758 i dužine 143.2007.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 28 kilometara ispod površine zemlje.


Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Podsetimo, razoran zemljotres jačine 7,6 stepena po Rihteru danas je pogodio Japan, blizu istočne obale ostrva Hokaido.

Autor: D.Bošković

