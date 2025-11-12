TRESLO SE TLO: Još jedan jači zemljotres pogodio Kipar

Zemljotres magnitude 5.2 stepeni Rihtera zabeležen je u sredu, 12. novembra 2025 u 15.23 časova, na Kipru.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 21 km od Pafosa.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 15.6 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
Podsetimo, još jedan jači zemljotres magnitude 5,2 stepena pogodio je jutros Kipar, nakon čega je usledilo nekoliko slabijih potresa.
Autor: Iva Besarabić