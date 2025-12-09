'SAD ULAZE U VELIKI PERIOD OD 12 GODINA' Ilon Mask izneo šokantnu prognozu o Trampu u Beloj kući

Amerikanci bi mogli duže nego što se očekivalo biti pod vlašću Donalda Trampa. To je ono što, čini se, veruje Ilon Mask, najbogatiji čovek na planeti.

Milijarder i preduzetnik ima smelo mišljenje o tome šta možemo očekivati u Sjedinjenim Državama u predstojećem periodu, prenose portali u SAD.

Prošle godine, Donald Tramp je osvojio drugi mandat, pobedivši Kamalu Haris i vrativši se u Belu kuću. On je prethodno izgubio pokušaj reizbora 2020. godine od tima Džozef Bajden - Kamala Haris.

Donald Tramp je često nagoveštavao da bi mogao da se kandiduje za neustavan treći mandat kao predsednik SAD.

Njegov drugi mandat na funkciji predsednika treba da istekne 2028. godine, ali možda to neće biti poslednji put da vidimo mogula nekretnina u Ovalnom kabinetu.

Govoreći virtuelno na privatnom skupu, Ilon je publici rekao da Sjedinjene Države ulaze u "veliki dvanaestogodišnji period". Najbogatija osoba na svetu potom je izložila svoj pogled na budućnost Bele kuće.

Elon je rekao da, kada se završi Donaldov drugi mandat 2028. godine, očekuje da potpredsednik Džej Di Vens preuzme vlast. Ako se to dogodi, Džej Di Vens bi potom mogao da odsluži dva mandata.

To bi značilo da bi republikanci bili na vlasti do 2037. godine. aktuelni potpredsednik se već smatra ranim favoritom za republikanskog kandidata 2028. godine.

Iako 22. amandman za sada sprečava Donalda Trampa da se kandiduje za treći mandat kao predsednik, on je u oktobru rekao:

"Voleo bih to da uradim". Takođe je nagovestio da to ne bi isključio. Prošlog meseca je dobio zahvalnicu od Ilona Maska nakon što je pitao da li mu je šef Tesle ikada ranije poslao jednu.

Ako Džej Di Vens ne bude tajkoji će predvoditi republikance 2028. godine, to bi mogao biti neko drugi blizak sadašnjem predsedniku. Neke nedavne ankete sugerišu da Donald Tramp Mlađi, najstariji sin aktuelnog predsednika, dobija na snazi u trci za republikanskog kandidata na izborima 2028.

Trmapov najstariji sin je trenutno poverenik i izvršni potpredsednik Tramp organizacije.



Autor: Jovana Nerić