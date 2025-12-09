AKTUELNO

UZBUNA U JAPANU, IZDATO ZVANIČNO UPOZORENJE NA MEGAZEMLJOTRES! Hitno se oglasila japanska meteorološka agencija!

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com/Pink.rs ||

Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje najvišeg nivoa da bi nakon jučerašnjeg potresa jačine 7,5 stepeni Rihterove skale mogao uslediti megazemljotres.

Vlasti su pozvale sve koji žive blizu pacifičke obale da ostanu oprezni tokom naredne nedelje i da pripreme planove evakuacije u slučaju da budu morali da napuste svoje domove.

Razorni zemljotres pogodio Japan

U zemljotresu u ponedeljak uveče povređeno je najmanje 33 ljudi i izdata su upozorenja na cunami , sa talasima visine do 70 cm u nekoliko priobalnih zajednica.

Sva upozorenja na cunami su sada ukinuta, ali nuklearne elektrane u severoistočnom regionu sprovode hitne provere posledica zemljotresa, koji je pogodio Tihi okean oko 23:15, oko 80 kilometara od obale Aomorija, najsevernije prefekture na glavnom japanskom ostrvu Honšu.

Foto: Tanjug AP/Hiro Komae

Vlada je saopštila da procenjuje štetu od cunamija i zemljotresa.

Na društvenim mrežama pojavili su se brojni snimci.

Vlasti su upozorile da bi megapotres, definisan kao izuzetno snažan potres magnitude 8,0 stepeni ili više, pretio velikim cunamijem duž cele pacifičke obale Japana.

Obaveštenje u utorak je bio prvi put da je ovo upozorenje najvišeg nivoa izdato otkako je sistem upozorenja pokrenut 2022. godine.

Autor: Jovana Nerić

#Japan

#Zemljotres

#potres

