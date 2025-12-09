PUTIN DONEO ODLUKU! Sada je zvanično – novi paketi mera za zaštitu građana u digitalnom okruženju

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je 9. decembra da je drugi paket mera za zaštitu ruskih građana u digitalnom okruženju u završnoj fazi usvajanja, dok je treći paket već u pripremi za blisku budućnost.

Ovu najavu Putin je izneo tokom godišnjeg sastanka Saveta za razvoj civilnog društva i ljudskih prava, koji je Kremlj prenosio putem svog Telegram kanala.

Predsednik je naglasio da se, nakon razmatranja preporuka Saveta, donose brojne praktične odluke koje unapređuju zaštitu prava građana. Među predlozima članova Saveta našlo se i blokiranje poziva prevaranata iz „neprijateljskih zemalja“, kao i posebno označavanje poziva koji potiču iz unutrašnjosti države, kako bi se smanjile prevare i zloupotrebe.

„Prvi paket mera za zaštitu građana u digitalnom okruženju već je usvojen. Drugi paket je razvijen i sada se razmatra i odobrava, a treći je planiran za blisku budućnost. Ove mere zasnovane su, između ostalog, na vašim inicijativama“, poručio je ruski lider.

Autor: Dalibor Stankov