Prema pisanju londonskog lista Fajnenšl tajms, ruski diverzanti navodno su planirali da izazovu eksplozije u teretnim avionima koji lete iz Evrope u Sjedinjene Američke Države.
Izvori iz evropskih obaveštajnih službi tvrde da je cilj bio ne samo da se dignu u vazduh logistički centri, već i da se unište avioni u letu na rutama ka SAD.
Prva faza sabotaže
Šema je otkrivena nakon eksplozija u DHL centrima u Poljskoj, Nemačkoj i Velikoj Britaniji.
Istraga je pokazala da su paketi sa magnezijumskim upaljačima poslati iz Litvanije.
Zaplenjeno je oko šest kilograma eksploziva.
Poljska i Litvanija već su optužile najmanje 20 učesnika u ovom planu, dok je organizator grupe pobegao u Azerbejdžan. Ruske službe FSB, SVR i GRU javno su zahtevale njegovo puštanje.
„Spremaju se sabotaže i u Evropi“
Ukrajinski portal TSN, pozivajući se na iste izvore, prenosi da evropske obaveštajne agencije veruju kako se grupa sprema za sabotaže velikih razmera širom kontinenta.
Navodno, saboteri već posmatraju drumske mostove i železničke pruge tražeći slabe tačke koje bi mogli da miniraju. Stručnjaci upozoravaju da je ovo „samo vrh ledenog brega“.
Autor: Dalibor Stankov