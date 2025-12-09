FAJNENŠL TAJMS TVRDI: Ruski saboteri hteli da izazovu eksplozije u teretnim avionima iz Evrope ka SAD

Prema pisanju londonskog lista Fajnenšl tajms, ruski diverzanti navodno su planirali da izazovu eksplozije u teretnim avionima koji lete iz Evrope u Sjedinjene Američke Države.

Izvori iz evropskih obaveštajnih službi tvrde da je cilj bio ne samo da se dignu u vazduh logistički centri, već i da se unište avioni u letu na rutama ka SAD.

Prva faza sabotaže

Šema je otkrivena nakon eksplozija u DHL centrima u Poljskoj, Nemačkoj i Velikoj Britaniji.

Istraga je pokazala da su paketi sa magnezijumskim upaljačima poslati iz Litvanije.

Zaplenjeno je oko šest kilograma eksploziva.

Poljska i Litvanija već su optužile najmanje 20 učesnika u ovom planu, dok je organizator grupe pobegao u Azerbejdžan. Ruske službe FSB, SVR i GRU javno su zahtevale njegovo puštanje.

„Spremaju se sabotaže i u Evropi“

Ukrajinski portal TSN, pozivajući se na iste izvore, prenosi da evropske obaveštajne agencije veruju kako se grupa sprema za sabotaže velikih razmera širom kontinenta.

Navodno, saboteri već posmatraju drumske mostove i železničke pruge tražeći slabe tačke koje bi mogli da miniraju. Stručnjaci upozoravaju da je ovo „samo vrh ledenog brega“.

