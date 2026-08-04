SAD proširile crnu listu: 43 nove kineske kompanije pod sankcijama zbog prinudnog rada Ujgura

Sjedinjene Američke Države dodale su 43 kineske kompanije na spisak entiteta u okviru Zakona o sprečavanju prinudnog rada Ujgura.

Ova odluka predstavlja ključni instrument u sprečavanju uvoza robe napravljene prinudnim radom na američko tržište, čime se ujedno nastoje obezbediti ravnopravni uslovi poslovanja za domaće kompanije. Portparol Stejt departmenta Tomas „Tomi” Pigot naglasio je da zakon, usvojen 2021. godine, ima za cilj da pozove na odgovornost sve subjekte koji učestvuju u eksploataciji Ujgura i drugih etničkih manjina.

Nove kompanije stavljene na crnu listu direktno su povezane sa proizvodnjom i prodajom robe u regiji Sinkjang. Sankcije obuhvataju širok spektar industrija, uključujući preradu morskih plodova i smrznute hrane, poljoprivredne proizvode poput paradajza i pamuka, kao i tekstilnu industriju i proizvodnju odeće. Pored toga, mere pogađaju i tešku industriju, sektor saobraćajne infrastrukture, te rudarstvo i obradu metala kao što su zlato, bakar i aluminijum. Sa ovim najnovijim dodacima, ukupan broj entiteta na crnoj listi porastao je na 187.

Iz Vašingtona poručuju da prinudni rad narušava stabilnost tržišta i omogućava pojedinim akterima zloupotrebu globalnog trgovinskog sistema. Proširenjem ove liste, administracija preduzima konkretne korake ka eliminisanju prinudnog rada iz globalnih lanaca snabdevanja i uspostavljanju pravednijeg tržišta za američke radnike i privredu. Sjedinjene Države takođe očekuju od svojih međunarodnih trgovinskih partnera širom sveta da usvoje i dosledno sprovode slične zakonske propise koji zabranjuju uvoz sporne robe.

Ovu akciju sprovela je Radna grupa za sprovođenje zakona o prinudnom radu, međuagencijsko telo koje prati i nadgleda primenu zabrane uvoza robe nastale prinudnim radom u SAD. Radnom grupom predsedava Ministarstvo unutrašnje bezbednosti, dok u njenom radu sa pravom glasa učestvuju i ministarstva spoljnih poslova, rada, trgovine, pravde i finansija, zajedno sa Kancelarijom trgovinskog predstavnika SAD.

