SAD uvele nove sankcije protiv devet kubanskih organizacija i dve individue

Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije usmerene protiv devet kubanskih entiteta i dve individue koje, prema rečima američkog državnog sekretara Marka Rubija, podržavaju kontrolu kubanske vlade nad energetskim sektorom, finansijama i inostranim medicinskim misijama.

Obrazloženje Stejt departmenta: Američki državni sekretar Marko Rubio naveo je da komunistički režim na Kubi i dalje predstavlja ozbiljnu i višeslojnu pretnju po nacionalnu bezbednost SAD i stabilnost zapadne hemisfere, podsećajući na izveštaj objavljen ove nedelje koji dokumentuje sedam decenija aktivnosti režima na podrivanju američkog političkog sistema.

Koga obuhvataju sankcije: Među sankcionisanim subjektima nalaze se četiri entiteta povezana sa pokušajima izbegavanja sankcija u vezi sa kompanijom Grupo de Administracion Empresarial S.A. (GAESA) koja je već na listi sankcionisanih subjekata, tri entiteta u energetskom sektoru, kao i dva entiteta i dve osobe odgovorne za eksploataciju i prinudni rad kubanskih medicinskih radnika kroz režimske misije u inostranstvu.

Pravni osnov: Mere su uvedene u skladu sa izvršnom uredbom predsednika Donalda Trampa (E.O. 14404) kojom su odobrene široke sankcije protiv Kube, kao i radi dodatnog sprovođenja ciljeva izvršne uredbe E.O. 14380 ("Suočavanje sa pretnjama Sjedinjenim Američkim Državama od vlade Kube") i Memoranduma predsednika o nacionalnoj bezbednosti (NSPM-5).

Autor: D.S.