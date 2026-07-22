Američki ministar finansija Skot Besent najavio je da će Sjedinjene Američke Države detaljno ispitati kineske modele veštačke inteligencije otvorenog koda zbog sumnje u krađu intelektualne svojine, uz upozorenje da će Vašington uvesti sankcije ukoliko se utvrde prekršaji.

Gostujući na televiziji Foks biznis, Besent je naglasio da američka administracija podržava tehnologiju otvorenog koda, ali da neće tolerisati situacije u kojima inostrani modeli kopiraju i preuzimaju vlasničke inovacije vodećih američkih kompanija iz ove oblasti.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada kineski modeli veštačke inteligencije, uključujući nedavno predstavljeni Kimi K3 kompanije Munsot AI, ostvaruju ubrzani napredak u svojim mogućnostima. Takav razvoj događaja direktno ugrožava tržišnu poziciju i kapacitete za prikupljanje kapitala vodećih američkih laboratorija poput Open AI-ja i Antropika, dok se u javnosti istovremeno razmatraju i potencijalne zabrane na federalnom nivou. Direktno targetiranje softverskih modela predstavlja značajnu eskalaciju u tehnološkom okršaju između SAD i Kine, čime se američka politika proširuje van dosadašnjih okvira restrikcija na izvoz hardvera i poluprovodnika.

U središtu ove debate nalazi se proces takozvane destilacije modela, odnosno tehnika kojom se napredne mogućnosti većeg modela sažimaju u manji i efikasniji sistem. Stručna javnost ostaje podeljena oko pitanja da li ovaj proces predstavlja krađu intelektualne svojine ili legitimnu praksu obuke. Izvršni direktor Majkrosofta Satja Nadela nedavno je ukazao na apsurdnost situacije u kojoj pojedine laboratorije traže pravo na slobodno korišćenje autorskih podataka sa interneta radi obuke svojih sistema, dok istovremeno nameću stroga pravila protiv destilacije sopstvenih modela.

Pored toga, mnogi stručnjaci iz industrije smatraju da destilacija nije jedini uzrok bržeg napretka kineskog sektora veštačke inteligencije. Izvršni direktor platforme Haging fejs Klem Delang napomenuo je da napredak Kine u velikoj meri proističe iz snažnih istraživačkih timova i kolaborativnog razvoja, u trenutku kada se i same američke AI laboratorije suočavaju sa sopstvenim pravnim bitkama oko neovlašćenog korišćenja autorskim pravima zaštićenih podataka za obuku modela.