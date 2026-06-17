Fon der Lajen: EU i SAD treba da prodube saradnju u oblasti veštačke inteligencije

Predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen pozvala je danas Evropsku uniju (EU) i Sjedinjene Američke Države da prodube saradnju u oblasti veštačke inteligencije (AI), ističući da dve strane imaju komplementarne prednosti i zajednički interes da građanima i kompanijama omoguće bezbedan pristup najnaprednijim AI tehnologijama.

Govoreći tokom radnog ručka na samitu G7 u Evijanu, Fon der Lajen je ocenila da SAD i Evropska unija treba da budu snažni partneri u razvoju i primeni veštačke inteligencije.

"Napredni modeli veštačke inteligencije razvijeni u Sjedinjenim Američkim Državama imaju dosad nezabeležene mogućnosti, dok Evropska unija razvija dinamičan ekosistem inovatora i postaje vodeće tržište za primenu industrijske veštačke inteligencije", rekla je Fon der Lajen, preneo je Juronjuz.

Ona je dodala da je u obostranom interesu da građani i privreda sa obe strane Atlantika mogu bezbedno da koriste najnaprednije AI modele.

Fon der Lajen je naglasila da Evropa ne predstavlja bezbednosni rizik za Sjedinjene Američke Države, već ekonomsku priliku i pouzdanog partnera.

"Evropa predstavlja ekonomsku priliku, a ne bezbednosni rizik. Mi smo i ostaćemo partner od poverenja. Zato moramo da sarađujemo kada je reč o novim moćnim modelima veštačke inteligencije", rekla je ona.

Njene izjave usledile su nakon što je američka administracija prošle sedmice uvela nova ograničenja kojima se stranim državljanima zabranjuje pristup najnaprednijim modelima veštačke inteligencije kompanije Antropik, pozivajući se na nacionalnu bezbednost.

Istovremeno, Evropska komisija već nekoliko sedmica vodi razgovore sa kompanijom Antropik o njenom modelu veštačke inteligencije Mitos, koji je izazvao zabrinutost zbog mogućih rizika po sajber bezbednost.

Prema navodima portparola EK, novi sastanak predstavnika Komisije, kompanije Antropic i agencija Evropske unije za sajber bezbednost zakazan je za četvrtak u San Francisco.

Autor: Marija Radić