Fon der Lajen: Evropa stoji čvrsto uz suverenitet Danske i Grenlanda

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Evropa čvrsto stoji u podršci očuvanja suvereniteta Kraljevine Danske i Grenlanda navela je danas predsednica Evropske komisije (EK) Ursula fon der Lajen dodajući da će Evropska unija (EU) uvek štititi svoje strateške ekonomske i bezbednosne interese.

"Na ove izazove evropskoj solidarnosti odgovorićemo staloženo i odlučno", navela je Fon der Lajen u objavi na društvenoj mreži Iks.

Predsednica EK je navela da je razgovarala i sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom, predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, premijerom Velike Britanije Kirom Starmerom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i premijerkom Italije Đorđom Meloni o aktuelnim izazovima u vezi sa Grenlandom.

"Zajedno čvrsto stojimo u našoj posvećenosti očuvanju suvereniteta i Kraljevine Danske i Grenlanda", zaključila je Fon der Lajen.

Američki predsednik Donald Tramp je juče zapretio uvođenjem carina od 10 odsto od 1. februara na robu iz Velike Britanije, Norveške i šest država EU uključenih u arktičke vojne vežbe na Grenlandu, koje bi se primenjivale dok se ne postigne dogovor o američkoj kupovini Grenlanda.

