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Fon der Lajen u Tivtu: Proširenje je strateška komponenta, postoji zamah

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Abdul Saboor (POOL) ||

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da su dve glavne teme samita EU - Zapadni Balkan Plan rasta i proširenje, kao i da je samo proširenje strateška komponenta koja znači više bezbednosti, više prosperiteta i veće mesto Evrope u svetu.

Ona je novinarima u Tivtu, uoči početka samita, rekla da Plan rasta dobro funkcioniše, ali i da zemlje kandidati moraju da sprovedu reforme, da bi imale jednake uslove.

Kako je rekla sa reformama dolaze i investicije.

Govoreći o proširenju Fon der Lajen je rekla da se proširenje zasniva na zaslugama, ali da proces proširenja mora da se učini bržim i kredibilnijim.

"Drugim riječima ako zemlja kandidat sprovede reforme, mora da napreduje u zatvaranju i otvaranju poglavlja i klastera na svom putu prema Evropskoj uniji. I proces proširenja mora da bude vidljiviji. Zemlje kandidati moraju da objasne svojim građanima koristi od proširenja, ali s naše strane, države članice takođe moraju da objasne našim građanima koristi od proširenja. I to je strateška komponenta: proširenje znači više bezbednosti, više prosperiteta i veće mesto Evrope u svetu. Dakle, postoji zamah. Moramo da promenimo ovaj zamah i pretvorimo ga u pokret, a pokret u članstvo", rekla je ona.

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Autor: Pink.rs

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