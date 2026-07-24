SAD uvode nove carine za 60 trgovačkih partnera zbog prinudnog rada

Po nalogu predsednika Donalda Trampa, američki trgovinski predstavnik ambasador Džejmison Grir doneo je odluku o primeni mera na osnovu Člana 301 Zakona o trgovini iz 1974. godine, kojima se uvode dodatne carine za 60 trgovačkih partnera Sjedinjenih Američkih Država.

Ova mera doneta je zbog neuspeha navedenih ekonomija da usvoje i efikasno sprovedu zabranu uvoza robe proizvedene prinudnim radom. Kako je saopšteno iz Kancelarije američkog trgovinskog predstavnika (USTR), odluka predstavlja epilog opsežnih istraga koje su obuhvatile dve runde javnih rasprava, više od 2.100 pristiglih komentara i intenzivne konsultacije sa stranim partnerima.

Iz američke administracije naglašavaju da Sjedinjene Države već skoro stotinu godina zabranjuju uvoz robe nastale eksploatacijom radnika i rigorozno sprovode te propise na svojoj teritoriji. Zvanični Vašington smatra da je krajnje vreme da i ostali trgovinski partneri preduzmu odgovarajuće zakonske i praktične korake, kako se roba proizvedena u nehumanim uslovima ne bi više pojavljivala na globalnom tržištu.

Cilj ovih carina jeste da se stane na put praksi kojom kompanije korišćenjem prinudnog rada veštački snižavaju troškovi proizvodnje. Time se, prema oceni američkih zvaničnika, eliminiše nelojalna konkurencija, štite domaći i strani radnici koji posluju po zakonitima normama, te podstiče eliminisanje savremenog ropstva iz globalnih lanaca snabdevanja.