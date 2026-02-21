AKTUELNO

Svet

DONETA KONAČNA ODLUKA: SAD ukidaju deo carina posle odluke Vrhovnog suda

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Mariam Zuhaib ||

Administracija predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa ukinuće određene dodatne carinske mere nakon što je Vrhovni sud te zemlje poništio carine uvedene na osnovu zakona namenjenog za primenu u nacionalnim vanrednim situacijama, saopštila je Bela kuća.

U izvršnoj naredbi navodi se da dodatne ad valorem carine, uvedene u skladu sa Zakonom o međunarodnim ekonomskim ovlašćenjima u vanrednim situacijama (IEEPA) prethodnim izvršnim naredbama, "više neće biti na snazi i, čim to bude praktično, više se neće naplaćivati", preneo je Rojters.

Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država doneo je juče odluku kojom poništava široki spektar globalnih carina koje je uveo Tramp, što predstavlja njegov najznačajniji pravni poraz od povratka u Belu kuću.

Sud je presudio sa šest glasova za i tri protiv da je Tramp prekoračio ovlašćenja kada je koristio zakon iz 1977. godine o saveznoj vanrednoj situaciji (IEEPA) za uvođenje recipročnih tarifa širom sveta.

Odluka se odnosi i na ciljane uvozne poreze koje administracija opravdava borbom protiv trgovine fentanilom.

Autor: D.Bošković

#Carina

#SAD

#Vrhovni sud

#konacna odluka

