PUCNJAVA U STUDENTSKOM DOMU U KENTAKIJU! Nekoliko osoba ranjeno, napadač priveden!

U studentskom domu američkog Državnog univerziteta Kentakija došlo je do pucnjave u kojoj je ranjeno više osoba.

Policija u Frenkfortu saopštila je da je oko 15.35 po lokalnom vremenu reagovala na prijavu o napadaču „koji je bio aktivan na prostoru univerziteta“.

🚨BREAKING🚨



FOX NEWS ALERT: There has been a shooting at Kentucky State University with multiple injuries reported. The campus is on lockdown until further notice.

pic.twitter.com/KfJ0KseN0Y — The Nikki V. (@TheUnHeard_One) 09. децембар 2025.

Osumnjičeni je priveden i nalazi se u pritvoru, ali je univerzitet i dalje pod blokadom do daljeg.

We are aware of a reported shooting at Kentucky State University in Frankfort. At this time, we are aware of some injuries. We will share more information as available. Law enforcement are on scene, and a suspect has been arrested. Let’s pray for all those affected. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) 09. децембар 2025.

Zvaničnik univerziteta izjavio je za WKYT da je više osoba povređeno, ali njihovo zdravstveno stanje još nije poznato.

Na terenu su policijske ekipe, a istraga je u toku.

Autor: Dalibor Stankov