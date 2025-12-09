AKTUELNO

Svet

PUCNJAVA U STUDENTSKOM DOMU U KENTAKIJU! Nekoliko osoba ranjeno, napadač priveden!

Izvor: Pink.rs/WSAZ, Foto: Tanjug AP ||

U studentskom domu američkog Državnog univerziteta Kentakija došlo je do pucnjave u kojoj je ranjeno više osoba.

Policija u Frenkfortu saopštila je da je oko 15.35 po lokalnom vremenu reagovala na prijavu o napadaču „koji je bio aktivan na prostoru univerziteta“.

Osumnjičeni je priveden i nalazi se u pritvoru, ali je univerzitet i dalje pod blokadom do daljeg.

Zvaničnik univerziteta izjavio je za WKYT da je više osoba povređeno, ali njihovo zdravstveno stanje još nije poznato.

Na terenu su policijske ekipe, a istraga je u toku.

Autor: Dalibor Stankov

#Frenkfort

#Kentaki

#Policija

#Povređeni

#Pucnjava

#Studentski dom

#Univerzitet

POVEZANE VESTI

Svet

PUCNJAVA U TRŽNOM CENTRU: Ranjeno pet osoba - Napadač u BEKSTVU

Svet

HOROR U PANAMI: Pucnjava u studentskom domu - Jedna osoba UBIJENA!

Svet

PUCNJAVA NA UNIVERZITETU TENESI U NEŠVILU: Ranjeno devetoro osoba, ima mrtvih (VIDEO)

Svet

PUCNJAVA U ČIKAGU: Ranjeno više osoba (FOTO)

Hronika

PRIVEDEN MLADOŽENJA SA 'KRVAVE SVADBE' U TITELU: Otkriveno kako je ranjeno sedam osoba

Region

Pucnjava kod Slavonskog Broda: Jedna osoba ubijena, u toku potraga za napadačem